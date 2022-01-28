طريقة عمل الفاهيتا الأصلية مثل المطاعم بخطوات أسهل طريقة لعمل الفاهيتا

طريقة عمل الفاهيتا الأصلية أو طريقة عمل فاهيتا الدجاج ، أحد أشهر واهم أطبقا المطبخ المكسيكي، وانتشر بعدها في أمريكا بشكل كبير، وانتقل مع المهاجرين والسائحين إلى تلك الدول من العرب، إلى مطبخنا العربي، ليلقى إقبالا كبيرًا وواسعًا على طهيه وتناوله، بل وأصبح له الكثير من العشاق في عالمنا العربي أيضًا،وتعددت طرق طهي الفاهيتا في الدول العربية، بأكثر من طريقة إما على الخطوات التي يتبعها أشهر طهاة الوطن العربي، أو باتباع الخطوات حسب المكونات والإضافات التي توضع مع الدجاج، في تلك الوجبة الشهية، حيث يمكنك تنفيذ طريقة عمل فاهيتا الدجاج بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم، سواء على طريقة عمل فاهيتا الدجاج منال العالم، أو طريقة عمل فاهيتا الدجاج فاطمة أبو حاتي، كما يمكنك عمل الفاهيتا على طريقة عمل فاهيتا فراخ بالصوص، أو طريقة عمل الفاهيتا الإيطالية، أو طريقة عمل الفاهيتا الأصلية، أو طريقة عمل الفاهيتا السورية، واختاري ما يناسبك لتنفيذ أسهل طريقة لعمل الفاهيتا.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

تدخل الفراخ أو الدجاج في الكثير من الأطباق الأساسية، التي يمكنك تحضيرها في المنزل مثل امطاعم، مثل طريقة عمل الفاهيتا، ولكن هناك الكثير من الأطباق الأخرى الشهية، التي يمكنك إضافة الدجاج إليها، والاستمتاع بمذاق الفراخ الشهي، إلى جانب أنه تكون أطباقًا مغذية تحتوي على الكثير من البروتين، بل وتُطهى في الفرن، لتناسب أيضا عشاق الدايت وممارسة الرياضة، ممن يحبون تناول الفراخ المطهوة في الأفران، مثل طريقة عمل يخنة الدجاج المكسيكي، وطريقة ستيك دجاج منال العالم، وطريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية، وطريقة دجاج مسحب مشوي في الفرن، وكذلكطريقة عمل تورتيلا الدجاج، فجربي كل ما هو جديد في عالم الطهي، خاصة المطابخ الغربية، فهي غنية بالعديد من الوصفات الشهية، والتي لم نكن نعلم بأن أصلها ليس عربيا.

أسهل طريقة لعمل الفاهيتا

صدر دجاجة واحدة مقطع إلى شرائح صغيرة.

ملعقة ونصف صغيرة بابريكا.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

حبتان فلفل أخضر وأحمر مقطعتان إلى شرائح.

حبة بصل واحدة مقطعة جوانح.

4 خبز تورتيلا.

ملعقة صغير بابريكا للخضار.

½ ملعقة صغيرة ملح للخضار.

كوب جبن شيدر مبشور.

كاس لبنة طرية.

كوب صلصة أفوكادو جاهزة.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم