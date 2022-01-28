سيبك من الجاهز واعملي قراقيش في البيت سادة وبالعجوة بمقادير مضبوطة وطعم لذيذ

الكثير منا يقوم بشراء قراقيش سواء سادة أو محشية من الفرن بشكل شبه يومي خاصة خلال فترة الدراسة من أجل تقديمها للأطفال مع كوب من الحليب في الصباح قبل الذهاب للمدرسة كوجبة فطار خفيفة، ولكن الآن يمكنك عملها في البيت بطريقة صحية ومضمونة وبكمية كبيرة وتكلفة أقل بدلا من شرائها من الخارج فتابعونا.

طريقة عمل قراقيش بالعجوة

المكونات:

كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب زيت.

كوب زبدة مذابة.

ربع كوب ماء دافئ.

كوب حليب دافئ.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

ربع كوب سمسم محمص.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة شمر مطحون.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة يانسون مطحون.

مكونات الحشوة:

كوب سمسم محمص.

نصف كيلو عجوة.

ربع كوب زبدة لينة.

نصف كوب زيت.

طريقة التحضير: