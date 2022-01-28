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عمر شويل - جدة سيبك من الجاهز واعملي قراقيش في البيت سادة وبالعجوة بمقادير مضبوطة وطعم لذيذ - ثقفني
الكثير منا يقوم بشراء قراقيش سواء سادة أو محشية من الفرن بشكل شبه يومي خاصة خلال فترة الدراسة من أجل تقديمها للأطفال مع كوب من الحليب في الصباح قبل الذهاب للمدرسة كوجبة فطار خفيفة، ولكن الآن يمكنك عملها في البيت بطريقة صحية ومضمونة وبكمية كبيرة وتكلفة أقل بدلا من شرائها من الخارج فتابعونا.
طريقة عمل قراقيش بالعجوة
المكونات:
- كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.
- كوب زيت.
- كوب زبدة مذابة.
- ربع كوب ماء دافئ.
- كوب حليب دافئ.
- ملعقة ونصف خميرة فورية.
- ربع كوب سمسم محمص.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة شمر مطحون.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة يانسون مطحون.
مكونات الحشوة:
- كوب سمسم محمص.
- نصف كيلو عجوة.
- ربع كوب زبدة لينة.
- نصف كوب زيت.
طريقة التحضير:
- نحضر ربع كوب من الماء الدافئ ويضاف إليه السكر مع الخميرة ونقلب ونتركها جانبا لمدة 15 دقيقة في قدر كبير.
- نقوم بوضع الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر وأيضا اليانسون والشمر والسمسم ونقلب المكونات الجافة جيدا ثم تضاف الزبدة مع الزيت.
- وخليط الخميرة ونقلب باليد حتى تختلط جميع المقادير مع بعض بعد ذلك يوضع الحليب ونعجن للحصول على عجينة طرية وناعمة.
- في وعاء مدهون بالزيت نضع العجينة مع تغطية الوجه بكيس بلاستيكي وفوطة جافة ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر.
- نعجن العجوة مع الزبدة والسمسم بعد ذلك فرد خليط العجوة على شكل مستطيل نفرد العجينة على سطح مدهون بالزيت.
- عندما يصبح شكلها مستطيل نضع فوقها العجوة ويلف على شكل رول ثم نقطع صوابع متوسطة من القراقيش من الأفضل أن تكون بسمك 3 سم.
- نجهز صينية مغطاة بورق الزبدة ونرص فوقها القراقيش سواء كانت سادة أو بالعجوة ثم نتركها في درجة حرارة المطبخ لمدة 20 دقيقة.
- ندهن الوجه بالقليل من الزيت ونرش السمسم ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 وندخل القراقيش بداخلها لمدة 30 دقيقة.
- وعندما يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن ونتركها جانبا لكي تبرد ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب وبالهنا والشفا.
- ويمكن أيضا تناولها في العمل بدلا من شراء مخبوزات من الأفران أو نضعها للأطفال في اللانش بوكس من أجل الحفاظ على صحتهم.
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