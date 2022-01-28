نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكل جديد حضري طبقات المعمول بالتمر حلويات رائعة في الطعم والشكل في المقال التالي
تعد طبقات المعمول التمر، هي من الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم تحضيرها بكل بساطة، وهي تختلف عن طرق تحضير المعمول العادية، فمن المعروف تقديم المعمول بالسميد أو خليط ما بين السميد والدقيق أو دقيق فقط ولكن في كل الحالات يتم تشكيل المعمول باستخدام قوالب المعمول الخشبية أو البلاستيكية، ولكن في هذا الوصفة لا نستخدم قوالب إنما يتم تشكيل المعمول بشكل مختلف وجديد ومبهر جداً للضيوف، وطريقة تحضير العجينة تختلف قليلاً عن الطريقة المعروفة فهي تتكون من الدقيق فقط وبعض من المكونات الإضافية مثل البيض، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات عمل طبقات المعمول بالتمر بطريقة سهلة وسريعة جداً.
مكونات عمل طبقات المعمول بالتمر
يتكون المعمول في هذه الوصفة من المكونات الآتية:ـ
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من السكر البودر.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
للحشوة
- نصف كيلو تمر معجون.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.
- ملعقة صغيرة زيت.
للوجه
- دبس التمر.
- سمسم محمص.
طريقة التحضير
يتم تجهيز طبقات المعمول بالتمر بالطريقة الآتية:ـ
- في العجان الكهربائي نقوم بوضع الزبدة ثم نضيف السكر ونخفق المكونات جيداً حتي تندمج تماماً.
- ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر بالخفق ثم نضيف الدقيق ونستمر في التقليب حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.
- تحفظ العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل تشكيلها مع مراعاة تغطيتها.
طريقة تجهيز الحشوة
- نقوم بوضع التمر في طبق ثم نضيف إليه الهيل والقرفة وملعقة من الزيت ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس.
- ثم نقوم بفرد الحشوة على سطح أملس مدهون بالزيت بسمك متوسط باستخدام النشابة.
- نقطع الحشوة باستخدام قطاعة دائرية ويفضل دهن القطاعة بالزيت قبل التقطيع.
- ثم نقوم بفرد جزء من العجينة بين ورقتين من الزبدة باستخدام النشابة بسمك متوسط.
- نقطع العجينة باستخدام نفس القطاعة التي استخدمت لتقطيع حشوة التمر.
- ثم نأخذ قطع من العجين ندهنها بدبس التمر ثم نضع عليها قطع من التمر، ثم نضع عليها قطع أخرى من العجينة ثم ندهنها بدبس التمر ثم نضع عليها السمسم المحمص.
- توضع قطع العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة، ونكرر تلك الخطوات حتي ننتهي من كل كمية العجين.
- ثم ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 7 إلي عشر دقائق أو حتي يأخذ المعمول اللون الذهبي.
- نخرجه من الفرن ويترك لكي يبرد تماماً ثم يقدم بالهنا والشفا.
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