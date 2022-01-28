بشكل جديد حضري طبقات المعمول بالتمر حلويات رائعة في الطعم والشكل

تعد طبقات المعمول التمر، هي من الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم تحضيرها بكل بساطة، وهي تختلف عن طرق تحضير المعمول العادية، فمن المعروف تقديم المعمول بالسميد أو خليط ما بين السميد والدقيق أو دقيق فقط ولكن في كل الحالات يتم تشكيل المعمول باستخدام قوالب المعمول الخشبية أو البلاستيكية، ولكن في هذا الوصفة لا نستخدم قوالب إنما يتم تشكيل المعمول بشكل مختلف وجديد ومبهر جداً للضيوف، وطريقة تحضير العجينة تختلف قليلاً عن الطريقة المعروفة فهي تتكون من الدقيق فقط وبعض من المكونات الإضافية مثل البيض، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات عمل طبقات المعمول بالتمر بطريقة سهلة وسريعة جداً.

مكونات عمل طبقات المعمول بالتمر

يتكون المعمول في هذه الوصفة من المكونات الآتية:ـ

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر البودر.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

للحشوة

نصف كيلو تمر معجون.

ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة زيت.

للوجه

دبس التمر.

سمسم محمص.

طريقة التحضير

يتم تجهيز طبقات المعمول بالتمر بالطريقة الآتية:ـ

في العجان الكهربائي نقوم بوضع الزبدة ثم نضيف السكر ونخفق المكونات جيداً حتي تندمج تماماً. ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر بالخفق ثم نضيف الدقيق ونستمر في التقليب حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. تحفظ العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل تشكيلها مع مراعاة تغطيتها.

طريقة تجهيز الحشوة