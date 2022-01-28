مكون سحري لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بجنون وبدهنة واحدة لن تصدقي النتيجة

الرموش والحواجب من أهم الأشياء التي تهتم بها كل فتاة وتريد أن تكون طويلة وكثيفة فدائما الفتيات الذين يتمتعون برموش وحواجب قصيرة وخفيفة يشعرون بالإحراج ويرغبون في الحصول على حل مناسب ومفيد لتطويلها وتكثيفها بشكل طبيعي وبدون أي أضرار بهم، فمن المعروف أنهم من أكثر الأشياء التي تظهر جمال الوجه وجمال المرأة فكلما كانت الرموش طويلة وغزيرة كلما كانت جذابة وملفتة للأنظار بشكل ملحوظ جدا وتؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه، وكذلك الأمر في الحواجب.

فعندما كانت خفيفة أو قصيرة تستخدم الفتاة مستحضرات التجميل لإخفاء هذه المشكلة التي تسبب لها إزعاج حيث أن هذه المستحضرات يمكنها أن تجعل الحواجب كثيفة ولها شكل جذاب، وأيضا إستعمال الماسكرا للرموش قد تجعلها طويلة وكثيفة وهذا يؤثر على جمال العين ويظهر جمالها ولكن إستخدام هذه الأدوات يشكل أكبر خطورة عليهم، لأن لهم آثار سلبية تظهر بعد مرور فترة من الوقت أو مع كثرة إستعمالها فهي تعمل على تساقط شعر الرموش والحواجب وغير ذلك، فنجد عدد من السيدات يلجأون إلى إستخدام الصبغة أو الحنة لتكثيف الحواجب فمن الممكن أن نستخدم الحناء لكن الصبغة لابد أن نتجنب إستخدامها تماما.

مكونات خلطة الزيوت لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

طريقة عمل خلطة الزيوت لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب