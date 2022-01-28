وداعاً لشراء الزبدة بعد اليوم.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة في الخلاط زي بتاعت المحلات في 5 دقائق

توجد العديد من منتجات الحليب التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام الحليب الخام الطازج حتى نحصل على كمية كبيرة من الحليب التي تساعدنا على إنتاج باقي منتجات الحليب من الأجبان واللبنة وزبدة وغيرها من المنتجات ‏حيث يكون المكون الأساسي لجميع هذه المنتجات هو الحليب الطازج من خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد منتجات الحليب التي يتم اعدادها من خلال استخدام الحليب الطازج وهي الزبدة الفلاحي التي يتم اعدادها من الحليب من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة الفلاحي باستخدام كوب واحد من الحليب وسنتحدث أيضا عن طريقة إعداد الزبدة الفلاحي بالتفصيل.

‏مكونات طريقة عمل الزبدة الفلاحي في كوب من الحليب

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ربما تعتمد الزبدة الفلاحي بشكل كبير على كمية الحليب التي نقوم باضافتها لها ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب الاهتمام بها عند إعداد الزبدة الفلاحي وهي بعض الأدوات و المكونات التي تساعد على أن تكون الزبدة جاهزة للاستخدام وفيما يلي سنتحدث عن المكونات والأدوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الزبدة وهذه المكونات هي:

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برطمان زجاجي كبير.

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‏ كوب من الحليب الطازج كامل الدسم.

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‏ ملعقة صغيرة من الملح إذا اردنا صناعة زبدة مملحة.

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‏ بعض من قطع الثلج.

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طريقة إعداد الزبدة الفلاحي باستخدام كوب من الحليب

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل وهذه الخطوات هي:

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نحضر كوب من الحليب نضع هذا الكوب داخل البرطمان الزجاجي نحرص أن تكون هناك منطقة فارغة في أعلى البرطمان.

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‏ بعد ذلك ما نترك ‏الحليب داخل البرطمان الزجاجي لمدة يومين تقريبا.

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‏ بعد مرور اليومين نذهب إلى البرطمان الزجاجي نجد أن هناك بعض التكتلات التي ‏أصبحت موجودة في أعلى البرطمان نجمع هذه التكتلات ونضعها داخل الماء المثلج أو قطع الثلج حتى تجمع وتصبح قطعة واحدة يمكن الإمساك بها والتعامل معها.

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‏ بعد ذلك تكون قطعة الزبدة جاهزة للاستخدام.

‏يمكن تخزين الزبدة داخل ثلاجة لفترة طويلة

إعداد السمن البلدي من كوب حليب

يمكنكم بسهولة بإتباع بعض الخطوات البسيطة من تحضير السمنة البلدي في البيت باستخدام كوب من الحليب مضاف إليه ملعقتين من النشا وبعض المكونات من إعداد السمن بدل من شراءه بالخارج فتعتبر نفس الطريقة لعمل الزبدة الفلاحي بدون تعب وفي وقت قليل للغاية وباقل المكونات من مطبخك تستطيعين عمل السمنه البلدي باستخدام الحليب كما ذكرنا لكم اعداد خطوات الزبدة من الحليب