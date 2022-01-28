بكوبان من الزبدة طريقة عمل السمن البلدي من الزبدة ومن القشطة بكل سهولة وفي منزلك

يستخرج السمن البلدي من لبن الأبقار والأغنام ويصنع بعدة طرق لجعله لذيذًا ، كما تحتوي مكوناته على بعض الأعشاب ذات الرائحة الجميلة واللذيذة التي تضفي على السمن طعمًا ولونًا يميل اللون الأصفر. كما تشتهر الأرياف والصعيد بصناعتها وأصحاب البدو والأغنام والأبقار الذين يستخدمون اللبن لصنع السمن والحليب والجبن، كما أنها تدخل في وصفات عديدة من الأطباق الرئيسية مما تحتويه من مكونات صحية خالية من الزيوت النباتية والمواد المهدرجة فهي سمن طبيعي من مكونات طبيعية نقوم بإستخلاصه منها كما سنوضحه هنا في هذا المقال بطريقتين عمل السمن البلدي ومن مكونين موجودين بكل منزل نستخلص منه السمن البلدي هم.

طريقة عمل السمن البلدي

مقادير عمل السمن البلدي من القشطة:

16 ملعقة من القشطة

1 ملعقة ملح

وعاء من الزجاج تم تنظيفه جيدا

طريقة التحضير:

على نار هادئة نقوم بوضع وعاء به القشطة مع إضافة ملعقة ملح مع التقليب المستمر حتي يصبح القوام متماسكا ويتم تركها على النار مدة تسعين دقيقة، ومن حين لآخر نقوم بتقليبها لمنع التصاق المكونات في الوعاء، ثم نقوم برفعها عن النار مباشرة عندما تبدأ بالغليان ثم نقوم بتصفية القشطة في وعاء أخر ونقوم بوضعها مره أخرى علي نار هادئة مع التقليب المستمر، وعندما تتكتل وجه القشطة سوف يتم تبخير ماء القشطة ومن ثم نقوم بتصفيتها مرة ثانية وهذا هو السمن نتركه حتى يبرد ونقوم بالأحتفاظ بها في أناء نظيف جاف في المبرد حتي يحين أستعمالها، فهذه الطريقة من الطرق المشهورة في عمل السمن البلدي.

مقادير السمن البلدي من الزبدة:

2 كوب ونصف زبدة

إناء زجاجي

طريقة التحضير:

في اناء كبير علي نار هادئة نقوم بإضافة الزبدة ثم نقوم بإذابتها مع التلقيب المستمر، وتترك حتى الغليان حتى تظهر رغوة بيضاء على وجه الزبدة وتصبح الزبدة شفافة ثم نقوم بتصفيتها في أناء وبهذا تكون السمن البلدي جاهز ثم يتم تركها حتي تبرد السمنة ومن ثم نقوم بسكبه في البرطمان الزجاجي وتحفظ في المبرد جاهز للاستعمال وبقايا التصفية تحفظ في برطمان أخر بنفس طريقة حفظ السمن البلدي.