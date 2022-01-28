نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ساندويتش البيتزا بحشوات متنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساندويتش البيتزا هو أحد أهم الوصفات التي يطلبها الجميع اليوم كبارا و صغارا، بل إنه صنف الطعام الوحيد الذي تسعد الأم كثيرا عند سماعها لأفراد أسرتها و هم يطلبون منها تحضيره، لكونه يحتوي على جميع أنواع الفيتامينات التي يحتاج اليها جسم الانسان، بالإضافة الى سرعة تحضيره فهو طبق لا يستغرق تحضيره إلا 20 دقيقة فقط، كما إن مكونات هذا الطبق تتواجد دائما في كل ثلاجة بل إنه يمكن التغيير في مكونات الساندويتش و استخدام أي نوع من أنواع الحشوات سواء كانت شاورما لحم أو دجاج أو سمك و غيرها، و يمكن أيضا استخدام أي نوع من أنواع الجبن و ليس الموتزاريلا فقط.

طريقة عمل ساندويتش البيتزا بحشوات متنوعة

على الرغم من أن البيتزا هي طبق ايطالي شهير، انطلق من هذه الدولة العريقة ليغزو كافة مطابخ و مطاعم العالم، إلا أن الأم قد استغلت حب أطفالها لها واستطاعت تحويل هذا الطبق لأصناف مختلفة ومتنوعة مثل ساندويتش البيتزا الذي نقدمه لكم اليوم و الذي يمكن تناوله في أي وجبة و أي وقت من أوقات اليوم .

مكونات الساندويتش

عيش فينو أو أي نوع خبز متوفر بالمنزل، مثل : ” البلدي، الصاج، التوست، وغيره”

أي نوع شاورما يستخدم في الحشو

جبنة موتزاريلا

شرائح فلفل ألوان

زيتون

رشة زعتر حسب الطلب

والآن هيا بنا لعمل الساندويتشات و التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء ، و هي وجبة متكاملة يتم تقديم عصير طازج معها أو كوب من اللبن ، و الخطوات كالتالي :

يتم فتح الخبز

نقوم بوضع طبقة من الجبن .

يضاف فوق طبقة الجبن ، كمية من الشاورما و يتم فردها في داخل الخبز

يتم وضع طبقة أخرى من جبن الموتزاريلا أو أي نوع من الجبن متوفر بالمنزل و حسب الرغبة.

نقوم بوضع شرائح من الفلفل الألوان مع شرائح من الزيتون الأسود أو الأخضر حسب الرغبة .

يتم وضع الأرغفة في صينية مدهونة بطبقة من السمن أو الزيت .

تدخل الصينية في فرن ساخن درجة حرارته 180 درجة مئوية حوالي 10 دقائق أو حتى تسيح الجبنة.

تقدم الساندويتشات ساخنة بعد تزيينها بالبقدونس المفروم ، ومعها طبق من المخلل أو أي مقبلات مثل الطحينة أو الثومية التي سبق وقمنا بعملها معكم بالتفصيل من قبل في مقال سابق وتقديمها مع الأصناف و الأطباق المختلفة مثل المحلات و المطاعم.

يمكنكم متابعة الخطوات و التفاصيل كاملة من خلال الفيديو و لأي استفسار يمكنكم مشتركتنا به من خلال التعليقات بالمقال و سيتم الرد عليكم