اعملي احسن روج طبيعي في المنزل بالبنجر الطبيعي لشفايف وردية طبيعية ودائمة

طريقة عمل الروچ بالبنجر، مما لا شك فيه أن الشفاه الوردية هي من علامات الجمال لدى المرأة، هي التي تعطى المرأة الجاذبية والأنوثة والشكل المثالي، وكثير منا يصرف مبالغ باهظة على مستحضرات التجميل ولكن النتيجة تكون مؤقتة وترجع الشفاه لطبيعتها ولونها الداكن مرة أخرى، لذالك اليوم نقدم لكم مستحضر طبيعي لجعل الشفاه اكثر جاذبيه بالون الوردي الجميل.

طريقة عمل الروچ بالبنجر

المكونات

معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

معلقة كبيرة من البنجر المسلوق.

معلقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

معلقة كبيرة من زيت القرفه.

الطريقة

نقوم بتقشير البنجروبشره.

في وعاء عميق نضع الماء مع البنجر ونتركه على النار حتى يسلق بشكل جيد.

في وعاء الخلاط نضع البنجر بدون ماء ونقوم بالخفق جيدا.

نقوم بتصفية البنجر فى مصفاه ضيقه جدآ.

نأخذ الماء المصفى من البنجر ونضف إليه زبدة الكاكاو وزيت اللوز وزيت القرفة.

نخلط المكونات جيدا ونفرغ المحتويات داخل برطمان أو علبة محكمة الغلق.

نترك الخليط حتى يبرد تماما ويتماسك ويصبح جاهز للاستخدام.

يستخدم على الشفاه حتى نحصل على اللون الوردى المطلوب للشفاه.

يمكن استخدامه على الخدود حتى نحصل على بشرة جذابة.

نصائح للحفاظ على شفاه وردية جذابة

نقوم بتقشير الشفاه مرة أسبوعيا باستخدام فرشاة الأسنان مع عسل النحل فحركة دائريه حتى يتخلص من الجلد الميت.

استخدام زيت القرفة بشكل يومي يحافظ على لون الشفاه الوردى.

استخدام زبدة الكاكاو يوميا في فصل الشتاء يحافظ على الشفاه من الجفاف والتشققات.

الحفاظ على شرب الماء حيث أن الماء تحافظ على ترطيب البشرة والجلد بشكل عام.

طريقة استخدام البانجر في عمل ماسك للوجه.

المكونات

حبة من البنجر.

كوب ماء للسلق.

الطريقة