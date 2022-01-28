طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بخطوات سهلة وبسيطة وألذ طعم

طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط تعتبر من أسهل طرق عمل الكيكة والتي يمكنك تنفيذها في خطوتين فقط، تعتبر الكيك من الحلى السريعة السهلة التي تتوفر مكوناتها في كل بيت، ويكثر تناول كيك البرتقال في الشتاء مع الأجواء الباردة، وهي مناسبة لوجبة إفطار أو وجبة عشاء أو حتى وجبة خفيفة بين الوجبات للأطفال والكبار، كما يمكن تقديم كيك البرتقال للضيافة، في هذا المقال من “ثقفني” نقدم لكم كيفية تحضير كيك البرتقال خطوة بخطوة بكل سهولة ولطعم لذيذ سوف يبهرك بكل تأكيد.

مقادير كيك البرتقال

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزبادي 170 جرام.

كوب من عصير البرتقال الطازج أو المعلب بدون إضافة سكر.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

مكعب زبدة.

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط

في الخلاط ضعي البيض مع الفانيليا واخفقيه جيداً.

أضيفي الزيت والسكر ثم اعيدي الخفق مرة أخرى.

ضعي الزبادي وعصير البرتقال وبشر البرتقال ثم اخفقي المكونات حتى تصبح متجانسة.

في وعاء عميق ضعي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم تُخلط معاً.

ضعي محتويات الخلاط على خليط الدقيق، ثم اخلطي المكونات جيداً بواسطة ملعقة خشبية أو بالمضرب اليدوي.

صبي خليط الكيك في قالب مدهون بمكعب الزبدة مع رشة دقيق.

ادخلي قالب الكيك إلى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى الرف الأوسط من الفرن.

اتركي الكيك لمدة 40 دقيقة حتى ينضج بشكل جيد، ثم اختبري الكيك بالسكين للتأكد من تمام نضجه، يمكنك وضع الكيك تحت الشواية لعدة دقائق حتى يصبح سطحه باللون الذهبي المتميز.

سر نجاح كيك البرتقال