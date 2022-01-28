بدون بيض اعملي بسكويت الشاي الاقتصادي بمقادير غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ

من أجمل وأحلى أنواع المخبوزات هو البسكويت بجميع أنواعه المختلفة فهو من أكثر المخبوزات تناولا من قبل جميع الناس وخاصة الأطفال ومن أنواع البسكويت، هو بسكويت النواعم أو بسكويت الشاي أو بسكويت النشادر أو بسكويت اليانسون وغير ذلك الكثير وكل نوع منهم له مذاق مختلف عن الآخر ولكن النوع الأكثر إنتشارا في العديد من الدول هو بسكويت الشاي السادة، حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وشهي وقوامه ناعم وهش وسهل جدا في خبزه وهو لا يأخذ سوي عدة دقائق لتقديمه مع كوب من الشاي أو الحليب.

مكونات بسكويت الشاي بدون بيض

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من السمنة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض