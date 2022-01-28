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عمر شويل - جدة بدون بيض اعملي بسكويت الشاي الاقتصادي بمقادير غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني
من أجمل وأحلى أنواع المخبوزات هو البسكويت بجميع أنواعه المختلفة فهو من أكثر المخبوزات تناولا من قبل جميع الناس وخاصة الأطفال ومن أنواع البسكويت، هو بسكويت النواعم أو بسكويت الشاي أو بسكويت النشادر أو بسكويت اليانسون وغير ذلك الكثير وكل نوع منهم له مذاق مختلف عن الآخر ولكن النوع الأكثر إنتشارا في العديد من الدول هو بسكويت الشاي السادة، حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وشهي وقوامه ناعم وهش وسهل جدا في خبزه وهو لا يأخذ سوي عدة دقائق لتقديمه مع كوب من الشاي أو الحليب.
مكونات بسكويت الشاي بدون بيض
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- كوبان كبيران من السمنة.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض
- يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوبان كبيران من السمنة ونضيف إليها كوب واحد كبير من الحليب السائل وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونقوم بتشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لمدة دقيقتين تقريبا.
- وبعد ذلك يتم وضع هذه الخليط في طبق عميق ومناسب ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر وقومي بإضافة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ولكن يتم وضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد.
- ونستمر في عجن كل هذه المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول في النهاية على عجينة متماسكة وناعمة وتكون لينة ثم نضع قطعة من القماش بشرط أن تكون نظيفة، ونضعها على هذه العجينة ونتركها جانبا أو من الممكن أن نضعها في الثلاجه لمدة ربع ساعة تقريبا حتي ترتاح.
- وأثناء هذا الوقت نقوم بتجهيز صينية كبيرة ويتم دهنها بالسمنة وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد مرور ربع ساعة يتم فرد عجينة البسكويت حتى يكون سمكها مناسب.
- ثم نقوم بتقطيعها على شكل دوائر ووضعهم في الصينية ونضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي عشر دقائق حتى يكون لونه ذهبي ويتم إخراجها وعندما تبرد قومي بإخراج البسكويت منها ووضعه في طبق ويتم تقديمه.
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