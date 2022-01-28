نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة العدس اللذيذة وبطرق مختلفه وسهلة ولذيذة لتدفئتنا في الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد العدس الأصفر من أنواع البقوليات الممتلئة بالبروتينات المهمة لصحة الجسم، كما نقوم بطهيه على طريقة شوربة عدس وخصوصا في فصل الشتاء، فهي تشرب ساخنة لتعطينا أحساس بالدفئ كما أنها كطعم لذيذ وجميل للغاية كما أنها سهلة التحضير وهنا سنبين أهم طرق عمل شوربة العدس.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

شوربة العدس الأصفر

المكونات:

بصل عدد واحد حجمها متوسط

2 حبة من البطاطس

3 حبة من الجزر

1ملعقة كمون

5 كوب ماء مغلي

رشة ملح ورشة فلفل أسود

1/2 ملعقة كركم

طريقة تحضيرها:

نقوم بغسل العدس الأصفر ثم نقوم بتقطيع البطاطس الي مربعة الشكل، ومن ثم الجزر كذالك ، ثم نقوم بتقطيع البصل وعلى نار هادئة يوضع عليه وعاء به زيت ثم نقوم بتقليب كلا من معا العدس والبطاطس والجزر والبصل ومن ثم نقوم بسكب الماء المغلي عليهم، وتركهم مدة خمسة وأربعون دقيقة ومن ثم نقوم بتبريد خليط العدس ويخلط علي الخلاط الكهربي، ومن ثم نقوم بإضافة ملح وفلفل والليمون والكركم وضعه علي النار عدة دقائق.

شوربة العدس بالليمون

المكونات:

كوب من العدس

3 كوب من السلق مفروم وناعم

5 كوب من الماء

ملعقة نعناع جاف

1 بصل مفروم ناعم

ملعقة ملح

ملعقة دقيق قومت بإذابتها في نصف كوب ماء

1/4 كوب زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

1/4 كوب ليمون

طريقة التحضير:

نقوم بطبخ العدس في الماء علي النار مع إضافة كوسا، ثم نقوم بتقليب البصل والثوم بالزيت في وعاء أخر ثم نضيف مزيج البصل والثوم ويترك عل النار مع التقليب مدة 5 دقائق ثم نقوم بإضافة الليمون والنعناع والدقيق المذاب والملح وتقدم ساخنة

شوربة العدس التقليدية

المكونات:

1 كوب ونصف عدس

7 كوب من الماء

بصلة

ملعقة كمون

1/2 ملعقة ملح

طريقة التحضير:

في وعاء النار نقوم بإضافة البصل والماء والكمون والعدس ، ثم يترك مدة تلت ساعة ثم تنزل عن النار حتى تبرد ونقوم بخلطة بالخلاط الكهربي حتى تحصلي على خليط ناعم ولذيذ ومن ثم نقوم بتقديم شوربة العدس مع الخبز المحمص أو المخللات أو البصل الاخضر أو الجرجير أو خس أو أي خضروات وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.