طريقة عمل طريقة عمل بسكوت الفانيليا والنشا في عشر دقائق بس تشربي به احلي كوبايه شاي

طريقة عمل بسكوت الفانيليا والنشا، يعتبر البسكوت من الأشياء الأساسية في كل منزل، يفضله الكثير مع الشاي أو القهوة صباحا قبل النزول إلى العمل، وتفضل الأمهات دائما وجودة في المنزل حيث أن الأطفال يحبونه مما يجعلهم يأكلون منه كثيرا، وهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل البيض والحليب، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البسكوت بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل بسكوت الفانيليا والنشا

١كيلو من الدقيق الأبيض المنخول

١٥٠جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

٥ بيضات.

٢معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكرالبودرة.

١كوب من الحليب السائل.

ذرة ملح

طريقة التحضير

في وعاء عميق نضع الزبدة مع السكر ونقوم بخفقهم جيدا حتى يصبح سائل كريمي.

نضف إليه البيض تدريجيا واحده تلو الأخري والفانيليا ثم نضف اليهم الحليب مع الاستمرار فالخفق حتى تتجانس جميع المكونات.

في وعاء أخر نضع الدقيق مع البيكنج بودروالنشا وذرة الملح ونقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها.

نضف المكونات الجافة تدريجيا إلي الخليط السائل ونستمر في العجن حتى تصبح العجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة ١٠دقائق لترتاح.

نقوم بتشكيل العجينة أما عن طريق ماكينة البسكوت أو عند طريق فرد العجينة وتشكيلها بالقوالب.

نقوم برص البسكوت في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٦٠لمدة نصف ساعه تقريبا حتى يتم تسويته بشكل جيد ويأخذ اللون الذهبي الرائح.

يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

يقدم مع الشاي.

يمكن استخدام البسكوت في صنع الكيكة الباردة بدون فرن.

كيكة الچيلى بالبسكوت

المكونات

٢كيس من بودرة الچيلى حسب النوع المفضل لديكم.

٢كوب من الماء المغلي.

٢كوب من الماء البارد.

كمية من البسكوت حسب الحاجة.

الطريقة