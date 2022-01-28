أسهل طريقة عمل محشي ورق العنب بالزيت والليمون في المنزل زي مطعم صبحي كابر المشهورة 2022

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محشي ورق العنب من أفضل الحشوات التي يبحث عنها الكثير من الناس في الدولة العربية وخاصة جمهورية مصر العربية، كما أن ورق العنب المحشي من أكثر الحشوات شهرة في الفترة الأخيرة وذلك لمذاقه الرائع والممتع، ومن خلال هذه المقالة وعبر موقعنا ثقفني سنتعرف على طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون حيث يعتبر من أفضل طرق صنعه لاحتوائه على الليمون وهو جزء مهم للجميع، حيث يعتبر الليمون هو أحد المكونات التي يحتاجها جسم الإنسان لاحتوائه على الأحماض التي يحتاجها كمضاد حيوي طبيعي.
طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون
نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة جدا لتحضير محشي ورق العنب في المنزل مثل المطاعم والتي يمكن أن يتواجد معظمها في المنازل ومن أبرزهم الآتي:
- نصف كيلو ورق عنب ويفضل أن يكون طازجاً.
- نصف كيلو أرز.
- كمية مناسبة من البصل الأخضر.
- ربع كيلو ليمونة كبيرة.
- كمية صغيرة من البقدونس المفروم.
- مقدار 140 مل زيت زيتون طبيعي بدون أي مواد كيميائية.
- حفنة من النعناع.
- مقدار ربع كيلو جرام من الطماطم كبيرة الحجم.
خطوات تحضير محشي ورق العنب
تعد هذه الطريقة واحدة من أبسط الطرق لعمل محشي ورق العنب فمن أهم الخطوات الآتي:
- يجب غسل وتنظيف الأرز يمكن استخدامها في الماء.
- يجب أيضا غسل جميع المكونات الأخرى وخلطها جيدًا في الخلاط الكهربائي.
- يرجى تصفية الأرز من الماء ووضعه في طبق عميق.
- أضيفي جميع المكونات الأخرى تدريجيا إلى الوعاء واخلطي حتى تمتزج جيدا مع بعضها البعض.
- توضع الكمية المرغوبة من البهارات على الخليط وتخلط جيدا.
- نحضر عصير الليمون الكامل في وعاء آخر ونتركه جانبا.
- أضف كمية كافية من الماء إلى طبق واتركه حتى يغلي على النار ثم يتم نقع ورق العنب ونضيف كمية من ورق العنب ونتركها ترتاح لمدة 5 دقائق.
- يتم فرد ورق العنب ثم يتم وضع ملعقة واحدة فقط من الحشوة ثم قم بلفها ووضعها في القالب.
- بعد ذلك نضعها على النار ونضع عليها جميع الحامض وبعض الماء حتى تغمر الحشوة فيها.
- ضعيها على النار حتى تنضج ثم قدمي محشي ورق العنب في طبق وحولها شرائح الليمون وتقدم ساخنه.
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