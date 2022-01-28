أسهل طريقة عمل محشي ورق العنب بالزيت والليمون في المنزل زي مطعم صبحي كابر المشهورة 2022

محشي ورق العنب من أفضل الحشوات التي يبحث عنها الكثير من الناس في الدولة العربية وخاصة جمهورية مصر العربية، كما أن ورق العنب المحشي من أكثر الحشوات شهرة في الفترة الأخيرة وذلك لمذاقه الرائع والممتع، ومن خلال هذه المقالة وعبر موقعنا ثقفني سنتعرف على طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون حيث يعتبر من أفضل طرق صنعه لاحتوائه على الليمون وهو جزء مهم للجميع، حيث يعتبر الليمون هو أحد المكونات التي يحتاجها جسم الإنسان لاحتوائه على الأحماض التي يحتاجها كمضاد حيوي طبيعي.

طريقة تحضير محشي ورق العنب بالزيت والليمون

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة جدا لتحضير محشي ورق العنب في المنزل مثل المطاعم والتي يمكن أن يتواجد معظمها في المنازل ومن أبرزهم الآتي:

نصف كيلو ورق عنب ويفضل أن يكون طازجاً.

نصف كيلو أرز.

كمية مناسبة من البصل الأخضر.

ربع كيلو ليمونة كبيرة.

كمية صغيرة من البقدونس المفروم.

مقدار 140 مل زيت زيتون طبيعي بدون أي مواد كيميائية.

حفنة من النعناع.

مقدار ربع كيلو جرام من الطماطم كبيرة الحجم.

خطوات تحضير محشي ورق العنب

تعد هذه الطريقة واحدة من أبسط الطرق لعمل محشي ورق العنب فمن أهم الخطوات الآتي: