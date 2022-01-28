بطريقة ناجحة ومقرمشة أعملي مخلل القرنبيط السريع في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

القرنبيط يعد نوع من أنواع الخضراوات التي يحبها العديد من الناس فهو يشتهر وينتشر بكثرة في فصل الشتاء وقد يوجد العديد من وصفات القرنبيط فمن الممكن أن نقدم أكلات كثيرة ومتعددة ويكون مكونها الأساسي هو القرنبيط، فمن ضمن هذه الأكلات هي القرنبيط المقلي ومخلل القرنبيط وصينية القرنبيط باللحمة المفرومة والصلصة والقرنبيط البانيه ويوجد غير ذلك الكثير من الوصفات، فكلا منهم له طعم جميل ورائع وبالتحديد مخلل القرنبيط فهو له مذاق لذيذ يعشقه أغلبية الأشخاص ويتم تقديمه بجانب أي أكلة يفضلونها سواء في وجبة الإفطار مع الأكلات الشعبية أو في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء.

مكونات مخلل القرنبيط

ثمرة واحدة من القرنبيط.

ثمرتان من الجزر.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل مخلل القرنبيط