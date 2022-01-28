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عمر شويل - جدة بطريقة ناجحة ومقرمشة أعملي مخلل القرنبيط السريع في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة - ثقفني
القرنبيط يعد نوع من أنواع الخضراوات التي يحبها العديد من الناس فهو يشتهر وينتشر بكثرة في فصل الشتاء وقد يوجد العديد من وصفات القرنبيط فمن الممكن أن نقدم أكلات كثيرة ومتعددة ويكون مكونها الأساسي هو القرنبيط، فمن ضمن هذه الأكلات هي القرنبيط المقلي ومخلل القرنبيط وصينية القرنبيط باللحمة المفرومة والصلصة والقرنبيط البانيه ويوجد غير ذلك الكثير من الوصفات، فكلا منهم له طعم جميل ورائع وبالتحديد مخلل القرنبيط فهو له مذاق لذيذ يعشقه أغلبية الأشخاص ويتم تقديمه بجانب أي أكلة يفضلونها سواء في وجبة الإفطار مع الأكلات الشعبية أو في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء.
مكونات مخلل القرنبيط
- ثمرة واحدة من القرنبيط.
- ثمرتان من الجزر.
- كمية مناسبة من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل مخلل القرنبيط
- نقوم بتجهيز ثمرة واحدة من القرنبيط ويتم تقطيعها على شكل زهرات صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم فهذا الشيء على حسب الرغبة وقومي بغسلهم جيدا بالماء للتخلص من الأتربة التي ممكن أن توجد بها.
- وبعد ذلك يتم تجهيز ثمرتان من الجزر وقومي بتقشيره بإستخدام السكينة ثم يتم غسله بالماء ونقوم بتقطيعه على شكل شرائح ولا تكون سميكة حتى لا تأخذ وقت طويل في التحليل ويتم تجهيز برطمان ويفضل أن يكون زجاجي كبير ونظيف ثم نضع به نصف كمية زهرات القرنبيط.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة شرائح الجزر ثم نضيف الكمية المتبقية من زهرات القرنبيط قومي بتحضير طبق مناسب ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم نضيف خمس ملاعق كبيرة الحجم من الملح، وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر ويتم تقليبهم بإستخدام مضرب السلك اليدوي حتى نقوم بذوبان السكر والملح معا.
- ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعض ونضيف هذا الخليط في برطمان القرنبيط والجزر، ونضع في النهاية ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي ويتم غلق البرطمان جيدا ونضعه في الثلاجه حتى يتم تخليله وبعد مرور سبع أيام يمكن تناوله في أي وقت.
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