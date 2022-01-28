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عمر شويل - جدة بسكويت اليانسون على أصوله بمقادير اقتصادية أعملي ألذ بسكويت بنكهة اليانسون بطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني
يعد بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت اللذيذة والرائعة والتي تكون هشة ولها نكهة مميزة ورائحة طيبة فالمكونات التي يحتوي عليها هذا البسكويت تكون معروفة ومشهورة، وقد تتوافر في كل بيت أما بالنسبة لطريقة تحضير بسكويت اليانسون فتكون سهلة جدا وسريعة ويمكن تقديمه في أقل من ساعة واحدة فهو لا يكون مكلف مثل باقى أنوع البسكويت، حيث أن نجد عدد كبير من الأشخاص يحبون تناول هذا البسكويت في وجبة الإفطار أو في أي وقت بجانب كوب من الحليب أو الشاي.
مكونات بسكويت اليانسون
- كيلو إلا ربع من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كوبان كبيران من السكر.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من اليانسون المطحون.
- ثلاث بيضات.
- كوب واحد كبير من الزيت النباتي.
طريقة عمل بسكويت اليانسون
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كيلو إلا ربع من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون دقيق مخصص لعمل الحلويات ثم نضيف إليه رشة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وأربع ملاعق كبيرة الحجم من اليانسون المطحون ويتم خلطهم مع بعض.
- ثم قومي بتجهيز وعاء آخر يكون كبير حيث نضع به كوب واحد كبير من الزيت النباتي ثم نضيف ثلاث بيضات وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وكوب واحد كبير من الحليب السائل ويتم إضافة كوبان كبيران من السكر.
- ونقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونستمر في تشغيل المضرب لمدة ثلاث دقائق أو أكثر حتى نتأكد من خفق البيض جيدا وذوبان السكر ثم يتكون لدينا خليط ناعم وكريمي وهش.
- وبعد ذلك يتم وضع خليط البيض والزيت إلى خليط الدقيق ونقوم بعجن كل المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة طرية وتكون ناعمة ومتماسكة ويتم تغطيتها ونتركها حتى ترتاح قليلا.
- وفي هذا الوقت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتحضير صينية مناسبة مدهونة بالسمنة ثم يتم تشكيل عجينة البسكويت على شكل أصابع حجمها متوسط، ونضعهم في الصينية وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون البسكويت لونه ذهبي ويتم إخراجه ونضعه في طبق عندما يبرد ويتم تقديمه.
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