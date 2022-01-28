بسكويت اليانسون على أصوله بمقادير اقتصادية أعملي ألذ بسكويت بنكهة اليانسون بطعم مقرمش ولذيذ

يعد بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت اللذيذة والرائعة والتي تكون هشة ولها نكهة مميزة ورائحة طيبة فالمكونات التي يحتوي عليها هذا البسكويت تكون معروفة ومشهورة، وقد تتوافر في كل بيت أما بالنسبة لطريقة تحضير بسكويت اليانسون فتكون سهلة جدا وسريعة ويمكن تقديمه في أقل من ساعة واحدة فهو لا يكون مكلف مثل باقى أنوع البسكويت، حيث أن نجد عدد كبير من الأشخاص يحبون تناول هذا البسكويت في وجبة الإفطار أو في أي وقت بجانب كوب من الحليب أو الشاي.

مكونات بسكويت اليانسون

كيلو إلا ربع من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوبان كبيران من السكر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من اليانسون المطحون.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

طريقة عمل بسكويت اليانسون