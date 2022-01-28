معجزة ملعقة الفازلين لتكثيف وتطويل الشعر بجنون وتنعيمه لشعر طويل ومفرود كالحرير

يعتبر الشعر الطويل من مميزات المرأة الجذابة والجميلة والتي تكون ملفتة لأنظار الآخرين وأيضا الشعر الطويل والناعم يجعل الفتاة لها إطلالة مميزة ومشرقة وهذا هو الذي يجعلها تشعر بأنوثتها ويكون مصدر لسعادتها طول الوقت، لذلك تحلم كل الفتيات والسيدات في الوصول إلى الحلول المناسبة لتحقيق هذا الحلم الذي يشغل بال الكثير منهم فتشعر المرأة بالثقة في نفسها بسبب تميزها وإمتلاكها للشعر الطويل، ومن المعروف أن الشعر القصير والخفيف من الأشياء التي لا ترغب بها أي فتاة لذلك تريد أن يكون كثيف وطويل وناعم وهذا يشبه شعر الهنديات.

فهم يتميزون بهذا الشعر الجذاب لذلك الكل يتسائل عن إستخدامات الهنديات للأشياء التي تجعل شعرها بهذه الطريقة حيث تعرف الهند بتوافر الزيوت الطبيعية بها، لذلك يكون بهذا الشكل وطوله يصل إلى الركب أو القدمين وبجانب هذا يكون الشعر قوي ولامع ونتيجة لهذا الشئ نجد أن الكل يبحث عن وصفات الهنود الطبيعية التي يكون لها القدرة على تطويل الشعر، وعلى الرغم من هذا إلا أن نجد القليل من الفتيات يلجأون إلى إستخدام كريمات الشعر أو الشامبوهات التي تعمل على تطويله ولكن كل هذه المنتجات ضارة جدا علي صحة الشعر.

مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر