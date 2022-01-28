وصفة النشا المعجزة لتبييض منطقة البيكيني وبين الفخذين وإزالة الأسمرار من أول مرة

المناطق الحساسة من أصعب المناطق التي يصعب تفتيحها وهي من المناطق التي تختلف في اللون عن باقي مناطق الجسم فيكون لونها شديد السواد فهذا الذي يسبب إحراج كبير وخجل بالنسبة للفتاة، وترغب في الحصول على حل مفيد لتبييض المناطق الحساسة وهذا السواد أو اللون الداكن يظهر بسبب استعمال أشياء غير صحيحة لإزالة الشعر الذي يوجد في هذه المناطق، مثل كثرة إستخدام الشمع فهي لها دور كبير جدا في سواد بعض المناطق.

وأيضا إستخدام الشفرات التي تم إستعمالها من قبل ومن المناطق التي يوجد بها هذا اللون هي منطقة البيكيني وتحت الإبط وكذلك منطقة الأكواع والركب، فهم لهم دور كبير في إزعاج الكثير من السيدات بسبب اللون الأسمر والمختلف عن باقي بشرة الجسم وأحيانا تكون هذه المناطق بهذا اللون المزعج نتيجة عدم تنظيفها أو تقشيرها بإستمرار فيحدث بسبب هذا الشيء تراكم خلايا الجلد الميتة والتي تكون لها القدرة في وجود اللون الغير مرغوب فيه والمزعج، لذلك تبحث كل إمرأة عن طريقة إستخدام صحيحة لتبييض هذه المناطق.

مكونات وصفة النشا لتبييض المناطق الحساسة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة النشا لتبييض المناطق الحساسة