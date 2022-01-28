الرمان كنز هائل اغلي من الذهب طريقة جديدة أول مرة تشوفيها اتحداكي هتعمليها حالا, الرمان على النار

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام الرمان الطازج فيها ويتم إعداد الحلويات والمشروبات مثلجة والأيسكريم العديد من الاصناف الأخرى باستخدام حبات الرمان الطازج لذلك يحب الكثير من الناس تناول هذه الفاكهة التي تحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم الإنسان وهي تنتشر بشكل كبير خصوصا في فصل الشتاء لذلك نلاحظ أن الناس يقومون باستخدام هذه الفاكهة بشكل كبير خلال هذه الأيام ومن خلال هذا المقال نتحدث عن طريقة جديدة يمكن من خلالها الحصول على العديد من الفوائد الموجودة في ثمرة الرمان ‏هذه الطريقة هي طريقة استخدام الرمان في صناعة أحد الأشياء التي تعطي طعم لذيذ الطعم وهو دبس الرمان من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات دبس الرمان والطريق التي يمكن من خلال إعداد دبس الرمان.

‏‏مكونات إعداد دبس الرمان على النار

فيما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد دبس الرمان على النار وهو لا يستغرق وقتا طويلا كما أنه يتم استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تكون موجودة لدينا في المنزل لذلك من السهل الحصول عليها بطريقة مميزة وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات:

نحتاج إلى ثمانية ثمار تقريبا من الرمان الطازج بعد ذلك نقوم بتقشيز الرمان والحصول على حبات الرمان حتى نحصل من خلالها على عصير رمان.

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‏ كوب كبير من السكر.

½ كوب من عصير الليمون.

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طريقة إعداد دبس الرمان في المنزل ‏للنار

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدها دبس الرمان على النار وهذه الخطوات هي:

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أخضر 10 أكواب تقريبا من عصير الرمان بعد ذلك نحضر قدر كبير حتى يتسع لكل هذه الكمية ونضع في أكواب عصير الرمان نرفع درجة الحرارة بشكل كبير على هذا القدر.

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‏ تمر في تحريك عصير رمان باستخدام ملعقة خشبية بعد ذلك نضيف كوب من السكر بالتدريج مع الاستمرار في تحريك السكر وعصير من بعد ذلك نضيف عصير الليمون بالتدريج أيضا ونبدأ في تحريك المكونات باستمرار حتى يبدأ دبس الرمان بالتكثف في قاع القدر.

الرمان من أكثر الفواكه التي يحبها الجميع ويمطم عمل وصفة جديدة الرمان على النار طريقة جديدة طعمها لذيذ ورائع جدا لأنها تعطي دبس الرمان الجميل الذي يعطي مذاق رهيب فيمكن عمله بسهوله بإحضار حبات الرمان وايضا إحضار بعض من الخطوات المهمه لعمل الرمان ودبس الرمان وقد ذكرنا ابسط الطرق لعمل دبس الرمان بسهولة في