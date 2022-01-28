نظام غذائي عالي البروتين ووصفات سهلة لإتباعه وإنقاص الوزن ولكن يجب الحذر

نظام غذائي عالي البروتين، لكي تحصلي سيدتي علي قوام مناسب لابد من اتباعك لنظام صحي غذائي غني بالبروتين وإليكم بعض الوصفات السهلة السريعة للحصول علي نظام غذائي صحي نباتي غني بالبروتين.

نظام غذائي عالي البروتين ووصفات سهلة لإتباعه

النظام الغذائي العالي البروتين له الكثير من الفوائد على سبيل المثال يعمل على تخفيض الوزن، يمنح الجسم الأحماض الأمينية، لذلك يرغب الكثير في إتباعه ويبحثون عن كيفية إعداد وصفات النظام

وصفات النظام الغذائي عالي البروتين

هناك الكثير من الوصفات التابعة للنظام الغذائي عالي البروتين لذا سنوضح بعض من تلك الوصفات وطريقة تحضيرها

وصفة سلطة البروكلي

المقادير

ثلاث أكواب من البروكلي.

ثمرة من الفلفل الأحمر أو الأصفر.

معلقه من الثوم المفروم.

معلقة زيت نباتي.

كوب عصير برتقال.

معلقة كبيرة من النشا.

نصف ليمونه.

بصلة مقطعه الي قطع صغيرة.

معلقة من المستردة

طريقة تحضير السلطة

في حلة نضع مقدار من الماء يغلي ثم نضع البروكلي والفلفل حتي ينضج ويتم سلقه

وفي مقلاة نضع الزيت والثوم والبصل يتم تشوحيهم حتي اللون الاصفر الذهبي

ثم نضع المستردة والنشا والليمون والبروكلي والفلفل ويتم تقليبهم جيدا ثم يتم تقديمهم في الأطباق .

طريقة عمل الفاصوليا بالثوم

المقادير

كوبين من الفاصوليا الخضرا.

معلقتين من الثوم المفروم.

معلقة من زيت الزيتون.

نصف معلقه من الملح.

ربع معلقة فلفل اسود.

طريقة التحضير

نضع مقلاة علي النار نضع فيها زيت الزيتون والثوم مع التقليب حتي يتغير لونه للون الذهبي.

ثم نضع الفاصوليا والملح والفلفل الأسمر ويتم التقليب وتترك علي النار لمدة عشر دقايق حتي تنضح ثم تقدم بالهنا والشفا .

إعداد المسقعة الباردة

المقادير

ثمرة من الباذنجان. ثلات ثمرات من الطماطم المقطعة. ثمرة من الفلفل الأخضر. معلقة من الثوم. معلقة عسل نحل. ربع كوب خل. معلقتان معجون الطماطم. ملح وكمون.

طريقة التحضير