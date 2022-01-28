نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار المحلات لنجاح لقمة القاضي المقرمشة في منزلك واحصلي عليها مقرمشة من الخارج فقط في المقال التالي
لقمة القاضي المقرمشة المعروفة أيضًا باسم العوامة أو الزلابية أو اللقيمات هي حلوى شرقية شهيرة يمكن صنعها في المنزل أو شراؤها من الخارج، حيث عرف العرب لقمة القاضي من اليونانيين والأتراك وبعد ذلك تطورت وتغيرت في نواح كثيرة حيث أصحبت محلاة بالعسل والشراب والسكر المطحون أو النوتيلا أو كراميل، وتتكون لقمة القاضي في الأساس من طحين ممزوج بالماء ثم يقلى بالزيت ثم يتم تحليته بعد ذلك كيف شئت، وسوف نتعرف على وصفة اليوم وهذه الطريقة لعمل واحدة من الحلويات العربية الشهيرة وهي لقمة القاضي، فيمكنك تجربتها على مائدتك واستمتع بمذاقها الرائع حيث أنها حلوى سريعة وسهلة سيحبها الجميع.
أسرار المحلات لنجاح لقمة القاضي
المكونات:
- إثنين من أكواب الدقيق.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة.
- كمية مناسبة سكر وذلك حسب الرغبة.
- كوب و¼ ماء.
- كمية من الزيت ليستخدم في القلي.
- ملعقة فانيليا سائلة.
مكونات الشربات:
- إثنين من أكواب السكر.
- كوب واحد ماء.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع كل من الدقيق والسكر والملح والنشا والخميرة والفانيليا والماء في الخلاط الكهربي ثم نقوم بتشغيل الخلاط والخلط للمكونات جيدًا على أبطأ سرعة حتى تتكون لدينا عجينة سائلة.
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونسكب العجينة بداخله ثم نغطي الوعاء بطبقة من الورق النايلون ويترك في ادفئ مكان وذلك لمدة ساعتين بالتقريب أو حتى يختمر العجين ويصبح حجمه متضاعف.
- مع مراعاة أن تقلب العجين بشكل خفيف لعدة ثواني وذلك باستخدام ملعقة من البلاستيك العريضة.
- ثم نقوم بإعادة تغطيته مرة ثانية ونتركه في مكان دافئ.
- نضع في مقلاة عميقة على النار زيت بمقدار مناسب بحيث يكون ارتفاعه خمسة سم تقريبًا.
- ثم نقوم بتسخين الزيت على نار متوسطة.
- بعد تحضير الشربات نقوم بوضعه في وعاء على جانب وذلك أثناء القيام بالعجن.
- في إناء صغير نقوم بوضع كمية قليلة من الزيت لنغطي الملعقة عند تشكيل العجين.
- نقوم بتحضير ملعقة طعام صغيرة وملعقة تحتوي على ثقوب كبيرة.
- نشكل العجين على شكل كرات ونضعها في المقلاة.
- نقوم بتقليب الكرات في الزيت حتى يصير لونها ذهبي على جميع الجوانب.
- نخرج لقمة القاضي ثم نضعها مباشرة في الشربات ونضعه في طبق التقديم ويقدم بألف صحة.
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