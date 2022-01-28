أسرار المحلات لنجاح لقمة القاضي المقرمشة في منزلك واحصلي عليها مقرمشة من الخارج فقط

لقمة القاضي المقرمشة المعروفة أيضًا باسم العوامة أو الزلابية أو اللقيمات هي حلوى شرقية شهيرة يمكن صنعها في المنزل أو شراؤها من الخارج، حيث عرف العرب لقمة القاضي من اليونانيين والأتراك وبعد ذلك تطورت وتغيرت في نواح كثيرة حيث أصحبت محلاة بالعسل والشراب والسكر المطحون أو النوتيلا أو كراميل، وتتكون لقمة القاضي في الأساس من طحين ممزوج بالماء ثم يقلى بالزيت ثم يتم تحليته بعد ذلك كيف شئت، وسوف نتعرف على وصفة اليوم وهذه الطريقة لعمل واحدة من الحلويات العربية الشهيرة وهي لقمة القاضي، فيمكنك تجربتها على مائدتك واستمتع بمذاقها الرائع حيث أنها حلوى سريعة وسهلة سيحبها الجميع.

أسرار المحلات لنجاح لقمة القاضي

المكونات:

إثنين من أكواب الدقيق.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة.

كمية مناسبة سكر وذلك حسب الرغبة.

كوب و¼ ماء.

كمية من الزيت ليستخدم في القلي.

ملعقة فانيليا سائلة.

مكونات الشربات:

إثنين من أكواب السكر.

كوب واحد ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير: