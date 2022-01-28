نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاثة أكواب دقيق أصنعي الفطائر السريعة باللحمة المفرومة بعجينة قطنية وطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطائر من ألذ المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأنها تعد من الوجبات السريعة التي تعمل على إشباع المعدة ويمكننا تناولها في العديد من الأوقات حيث تعتبر الفطائر من المخبوزات التي يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات ومنها حشوة اللحمة المفرومة أو حشوة الفراخ المفرومة أو ميكس الجبن أو الخضروات أو حشوها بالعديد من الحشوات الأخرى التي ترغبين بتناولها.

ويمكننا تناول هذه الفطائر المحشية في العديد من الأوقات حيث يمكننا تناولها في وجبات الغذاء أو وجبات العشاء مع بعض الإضافات أو المقبلات التي ترغبين بها مثل تناولها مع البطاطس أو السلطة أو المخللات التي ترغبين بها وكذلك لنتمكن من إتمام عملية إشباع المعدة ، ونجد أن كل من يقبل على تناول هذا النوع من الفطائر يقومون بشرائه من بعض المطاعم التي تعمل على بيعه بأسعار غالية.

بالإضافة إلى أن من المحتمل إصابتنا بالعديد من الأمراض نتيجة لتعرض هذه الفطائر للهواء المعرض للتلوث لذلك علينا بأن نتجنب شرائها من هذه المطاعم وعلينا بعملها في المنزل للحصول على طعم جميل ورائع ، وسوف نقدم إليكي ألذ طريقة لعمل الفطائر المحشوة باللحمة المفرومة في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وسوف تحصلين في النهاية على طعم جميل وجذاب .

طريقة عمل الفطائر باللحمة المفرومة

أجمل وأحلى المعجنات هي الفطائر حيث أنها تتميز بمذاق جميل ولذيذ ومن الممكن أن يتم عملها بالكثير من الطرق المختلفة فيمكن أن نقوم بعملها في الفرن أو على البوتاجاز من خلال قليها في كمية غزيرة من الزيت ويتم حشو هذه الفطائر باللحمة المفرومة أو بأي حشوه أخرى مثل الفراخ أو الجبنة وغيرها وطريقة تحضيرها لا تحتاج إلى جهد أو وقت كثير.

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

كوبان إثنان من الماء .

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة .

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر .

نصف كوب من الزيت .

حبة واحدة من البيض .

ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

نصف كيلو من اللحمة المفرومة .

حبتان من البصل .

حبتان من الفلفل الأخضر .

نصف كوب من عصير الطماطم .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود .

طريقة التحضير

عليكي بتحضير الفطائر عن طريق تحضير وعاء وضعي به ثلاث أكواب من الدقيق مع الخميرة مع السكر مع الملح وعليكي بالتقليب الجيد لهذه المكونات ثم ضيفي الماء الدافئ والزيت والبيض وأتركي العجينة تختمر بعد العجن الجيد لها .

بعد ذلك عليكي بتحضير الحشوة عن طريق تحضير طاسة وضعيها على النار وضعي بها البصل ثم الفلفل الأخضر ثم اللحمة المفرومة ثم عصير الطماطم مع إضافة البهارات بعد ذلك وأتركيها حتى تنضج بعد ذلك أحضري العجينة وقومي بتشكيلها علي شكل كرات وضعي حشوة اللحمة المفرومة بداخلها وقومي بغلقها والضغط عليها وقومي بتحضير صينية وعليكي برص أقراص الفطائر التي قومنا بتحضيرها وعليكي بإدخالها في الفرن وأتركيها حتى تنضج بعد ذلك عليكي بإخراجها من الفرن وتصبح بذلك جاهزة لتناولها بطعم شهي وجميل .

الفطائر المحشية بعصاج اللحمه المفرومة هى اشهر المخبوزات الخفيفة التي تقدم فى وجبة الغداء والعشاء حيث أنها تتميز بوجود فيتامينات ونشويات بداخلها، بذلك تمد الجسم بالطاقة هى ايضا غير مكلفة للغاية، بعده مكونات صغيرة يمكن إعدادها ، وهى حليب دافئ ، بيضه ،2 ملعقة سكر ، ربع كوب زيت ، معلقه خميره فورية ، 2 كوب دقيق ورشة ملح تشكلينها قطع ونضع بداخلها اللحمه المفرومه وتخبز فى الفرن، بالهنا.