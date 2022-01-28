مشروب يمسح الكرش ويساعد في التخلص من فضلات الأمعاء وينظف المعدة تماما

الكرش أو البطن البارز من المشاكل المؤرقة للكثير حتى اعتدال الجسم، فالبطن البارز يحدث للاجسام الرشيقة أيضا مما يؤثر على الشكل العام للجسم، ومن الممكن أن تكون هناك أعراض مرضية معينة لبروز البطن أو ظهور الكرش، فمن اللازم مراجعة الطبيب اولا،وذلك للحصول على نتائج أسرع، وإذا كتم الجسم سليم ومعافي فبالتأكيد هذا المشروب سيحدث فرقا جذريا وملحوظا.

مشروب مسح الكرش في أقل من أسبوع

المكونات

زنجبيل ملعقة صغيرة أو قطعة. ليمونة كاملة . ثلاث أعواد من النعناع .

الخطوات

نقوم بغلي المكونات الثلاثة معا جيدا ونترك المشروب ليهدأ ونتطيع شربه.

من الممكن شربه مرة أو مرتين في اليوم، وتستطيع تحليته بسكر دايت أو بعسل نحل.

فوائد الزنجبيل في مسح وإزالة الكرش والبطن المترهل

غني باللياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية المفيدة جدا للجسم. يقلل نسبة الدهون والكوليسترول في الدم. يحسن من الدورة الدموية. يضرد السموم من الجسم.

فائدة الليمون في مسح وإزالة الكرش والبطن المترهل

مفيد جدا في التخلص من الدهون وحرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم. زيادة عملية التمثيل الغذائي في الجسم. وتحسين الهضم ،بل يساعد على الهضم بشكل ممتاز. يساعد الجسم على التخلص من السموم، كما يساعد على تنظيم درجة الحرارة في الجسم أيضا.

فوائد النعناع في مسح وإزالة الكرش والبطن المترهل