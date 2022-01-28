أخفي الشيب نهائياً وبلا عودة بملعقة نسكافية تخلصي من شيب الشعر المبكر واستعيدي شبابك بدون صبغات

مشكلة الشعر الأبيض أو مشكلة الشيب المبكر من أكبر المشاكل التي ممكن أن تواجه عدد كبير من السيدات أو الرجال فهي لها تأثير سلبي على نفسية الأشخاص الذين يعانون منها، وهذا لأنها تدل على الدخول في مرحلة الشيخوخة أو التقدم في العمر فمن الطبيعي أن يظهر الشعر الأبيض في عمر الأربعينيات أو الخمسينات فعند ظهوره في هذا الوقت يعد من الأمور الطبيعية التي لا تسبب أي قلق، ولكن عند وجوده بالرأس في سن العشرينات أو الثلاثينيات قد يتسبب في إزعاج كبير لدى الشخص الذي يعاني منه.

ويسبب له الإحراج والخجل مما يشعر أيضا بالإكتئاب وخاصة في مرحلة الشباب، فوجود الشعر الأبيض في هذه المرحلة سوف يعطيه سن أكبر من سنه الحقيقي وقد توجد بعض العوامل التي لها دور كبير في ظهور مشكلة الشيب المكبر، وهي كثرة التدخين أو بسبب عوامل وراثية وهذه من أقوى العوامل التي تؤثر في ظهوره وأحيانا يوجد بسبب تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين ومن ضمنها الشاي والقهوة وغيرهم.

مكونات خلطة النسكافية لصبغ الشعر الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النسكافية.

ملعقتان كبيرتان من الكركدية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الميرمرية.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة عمل خلطة النسكافية لصبغ الشعر الأبيض