نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخفي الشيب نهائياً وبلا عودة بملعقة نسكافية تخلصي من شيب الشعر المبكر واستعيدي شبابك بدون صبغات في المقال التالي
مشكلة الشعر الأبيض أو مشكلة الشيب المبكر من أكبر المشاكل التي ممكن أن تواجه عدد كبير من السيدات أو الرجال فهي لها تأثير سلبي على نفسية الأشخاص الذين يعانون منها، وهذا لأنها تدل على الدخول في مرحلة الشيخوخة أو التقدم في العمر فمن الطبيعي أن يظهر الشعر الأبيض في عمر الأربعينيات أو الخمسينات فعند ظهوره في هذا الوقت يعد من الأمور الطبيعية التي لا تسبب أي قلق، ولكن عند وجوده بالرأس في سن العشرينات أو الثلاثينيات قد يتسبب في إزعاج كبير لدى الشخص الذي يعاني منه.
ويسبب له الإحراج والخجل مما يشعر أيضا بالإكتئاب وخاصة في مرحلة الشباب، فوجود الشعر الأبيض في هذه المرحلة سوف يعطيه سن أكبر من سنه الحقيقي وقد توجد بعض العوامل التي لها دور كبير في ظهور مشكلة الشيب المكبر، وهي كثرة التدخين أو بسبب عوامل وراثية وهذه من أقوى العوامل التي تؤثر في ظهوره وأحيانا يوجد بسبب تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين ومن ضمنها الشاي والقهوة وغيرهم.
مكونات خلطة النسكافية لصبغ الشعر الأبيض
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النسكافية.
- ملعقتان كبيرتان من الكركدية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الميرمرية.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة عمل خلطة النسكافية لصبغ الشعر الأبيض
- في البداية يتم نقع الكركدية فنحضر وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الكركدية ونضيف إليه ربع كوب كبير من الماء ويتم تقليبهم ووضعهم على النار حتى الغليان.
- ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما ويتم تصفيته ونضع ماء الكركدية في كوب وبعد ذلك يتم تجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النسكافية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- ونقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الميرمرية ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونضع تدريجيا ماء الكركدية مع الإستمرار في العجن ثم يتم تمشيط الشعر ونضع هذه الخلطة عليه.
- ثم نتركها لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو ويتم تكرار خلطة النسكافية مرتين في الإسبوع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ