نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة القرنفل لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير والحصول على أسنان بيضاء كاللؤلؤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم كل النساء بإبتسامه جميلة، وحتى يتم الحصول على هذه الابتسامة لابد الحصول اولًا على أسنان بيضاء رائعة بدون اي علامات اصفرار، وقد يساعد القرنفل الطبيعي لتحقيق هذا الحلم، و بالفعل يساعد القرنفل على تبيض الأسنان كما أنه يساعد في التخلص من أي التهابات في اللثة، ويجعل الأسنان ناصعة، كما له الكثير من الفوائد الأخرى، لذلك دائمًا ماينصح أطباء الأسنان بإتباع القرنفل كوصفة تنظيف أساسية بشكل يومي.

طريقة استخدام القرنفل في تبيض الاسنان

القرنفل من المواد الطبيعية التي يتميز بفوائده المتعددة للأسنان، ولذلك فيفضل استخدامه بشكل دائم للعناية بالأسنان وتنظيفها، وحتى يتم ازالة طبقة الجير التي تتراكم على الأسنان وتعطي الشكل الغير محبوب لدى الكثير من الناس، ومن أهم الطرق التي يمكن تطبيقها كالتالي:

القرنفل مع معجون الاسنان لتنظيف وتبييض الاسنان

يمكنك استخدام القرنفل بشكل يومي عند غسيل الاسنان بالشكل المعتاد وسوف تحصلين على نتيجة سريعة في تبيض الاسنان وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من القرنفل المطحون الناعم.

قطعة بسيطة من معجون الاسنان.

طريقة التطبيق

احضري فرشاة الأسنان الخاصة.

ضعي على الفرشاة قطعة من نجوم اسنانك الخاص.

اغمسي الفرشاة بالمعجون في القرنفل.

افركي اسنانك جيدًا بهذا الخليط في كل الاسنان من الداخل والخارج.

اغسلي فمك واسنانك جيدًا بعد ذلك.

لابد من اتباع الوصفة بشكل يومي وتصبح وسيلة التنظيف الوحيدة وذلك للحصول على اسرع نتيجة.

استخدام القرنفل مع بيكربونات الصوديوم لتبييض الاسنان

هذه الوصفة هي معجزة تبيض الاسنان فهي تقضي على الاصفرار بسرعة وتمنحك اسنان بيضاء ونظيفة كما هو مطلوب وطريقة التطبيق كالتالي:

المكونات

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من القرنفل الناعم المطحون.

طريقة التطبيق للاسنان