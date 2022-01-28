سحر مفعول كريم الكيراتين المنزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وجعله زي الحرير

إن أصحاب الشعر المجعد يحتاجون إلى إستخدام الكريمات لترطيب الشعر والعناية به، فمن الفتيات من تستخدم الكريمات المباعة في الصيدليات دون معرفة هل هي مفيدة لشعرهم أم أنها ستلحق الضرر به، لذلك ننصحكم بإستخدام مجموعة من الكريمات المصنوعة يدوياً بمواد طبيعية والتي تعمل على حماية الشعر ومعالجته، ومن خلال قراءتك لهذا المقال يمكنك إستغلال الزيوت الطبيعية المتوفرة لديك لتصنعي كريم لشعرك المجعد.

طريقة عمل كريم للشعر المجعد

يمكنك عمل كريم مصنوع من زيوت طبيعية مفيدة لشعرك المجعد من خلال الوصفات التي سنعرضها عليك.

كريم زبدة الشيا للشعر المجعد

قومي بمزج زبدة الشيا مع مجموعة من المكونات الطبيعية لتصنعي كريم لشعرك المجعد، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

خمس ملاعق من الفازلين الطبي ويفضل الأصلي.

خمس ملاعق من زبدة الشيا.

عشرة ملاعق من زيت الزيتون.

كوب من زيت الخروع.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

عشرة نقاط من فيتامين E.

علبة كريم شعر قديمة.

الطريقة:

في العلبة القديمة إخلطي زيت الزيتون مع زيت جوز الهند.

قومي بوضع زيت الخروع.

قلبي الزيوت جيداً.

قومي بمزج نقاط الفيتامين E معهم.

ضعي معهم الفازلين الطبي، وقلبي.

قومي بمزج زبدة الشيا مع مكونات الكريم السابقة حتى يصبح القوام مثل قوام كريم الشعر الجاهز.

ضعي الكريم على شعرك المجعد.

إتركيه نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ.

كرري الإستخدام يومياً.

كريم زيت المشمش للشعر المجعد

قومي بعمل كريم زيت المشمش المرطب للشعر الجاف المجعد بالطريقة التالية:

المكونات:

بياض حبة من البيض.

نصف ملعقة من الخل.

نصف ملعقة زيت خروع.

نصف ملعقة زيت أفوكادو.

نصف ملعقة من زيت اللوز.

نصف ملعقة زيت حبة البركة.

نصف ملعقة زيت مشمش.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة: