لو عندك مشاكل في شعرك ضعي الزيوت المعجزة وتمتعي بشعر صحي لامع وجميل

تعاني الكثير من النساء من تساقط الشعر ويبحثون عن طرق فعالة لكثافة الشعر منهم من يستخدم العلاجات الطبية التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية والتي تؤثر على الشعر بشكل كبير بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص أجمعوا أن الطرق الطبية لا تأتي بنتائج فعالة في كثافة الشعر وأجمعوا على أن الوصفات الطبيعية تعطي نتائج أفضل منها لذلك أصبح عليها إقبال كبير من قبل الكثير من السيدات.

وصفة زيت الجوجوبا وفيتامين E وماء الورد

هذه الوصفة تعطي نتائج فعالة في كثافة الشعر لأنها تمد فروة الرأس بالتغذية الجيدة التي يحتاجها الشعر

المكونات

8 قطرات من زيت الجوجوبا الطبيعي.

كوب واحد متوسط الحجم من ماء الورد.

عدد كبسولة واحدة فيتامين E.

طريقة التطبيق

يوضع ماء الورد في كوب ويوضع عليه زيت الجوجوبا وفيتامين E.

تقلب المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس.

يوضع الخليط على الشعر ولابد من وصوله إلى فروة الرأس ومرورًا بطول الشعر وصولًا للأطراف.

تفرك فروة الرأس بالخليط لمدة 3 دقائق حتى يتم تنشيط الدورة الدموية إلى فروة الرأس وتمتص الخليط.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المعتاد استخدامه.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وفي غضون فترات قصيرة يتم الحصول على نتائج مرضية في كثافة الشعر.

وصفة الخردل والسكر في كثافة الشعر

يعمل الخردل على كثافة الشعر بشكل كبير وذلك لأنه يعمل على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس مما يسهل عملية إنبات الشعر

المكونات

ملعقة طعام واحدة من الخردل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من السكر الخشن.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التطبيق