سحر مفعول القرنفل وزيت الزيتون كل يوم قبل النوم يصنع المعجزات لجسمك من أول اسبوع

تعتبر خلطة زيت الزيتون والقرنفل من أفضل الخلطات والزيوت الطبيعية التي تساعد في علاج الجسم من العديد من الأمراض الخطيرة والأعراض المزعجة، فهو يتم استخدامه كتوابل يتم إدخالها في تحضير الأطعمة المختلفة وله فائدة عظيمة، فزيت الزيتون نقوم بتحضير أطعمة متعددة به أما القرنفل فهو معروف منذ القدم بفوائده العظيمة حيث أنه أحيانًا كان يتم استخدامه بمثابة مسكن للآلام ووضعه تحت اللسان لفترة قصيرة قد يعالج الكثير من مشاكل الفم والأسنان.

فوائد خلطة زيت الزيتون والقرنفل المسامير

يعمل الخليط على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم والتخلص من الضار منه.

يقلل فرصة إصابتك بالسمنة المفرطة وزيادة الوزن.

يعالج الكثير من مشاكل المعدة والإمساك ويعزز عملية الهضم ويعالج عسر الهضم وارتجاع المريء.

مسكن قوي للألم سواء ألام البطن أو الأسنان ومفعوله أكبر من مفعول مسكنات الألم المعروفة.

كما أنه يقلل من مشاكل التهابات الأذن الوسطى ويعالج الحمى الشديدة والسعال ونزلات البرد.

ينقي الجسم من السموم حيث أنه يدر البول الزائد في الجسم ويقتل الفطريات والبكتيريا.

وأيضًا يساعد في معالجة مشاكل القلب ويقوي العضلة ويعزز عمل الكبد وينشط الدماغ البشري.

علاج قوي لأمراض الروماتيزم والسل الخطيرة وأيضًا لليرقان وانتفاخات الرأس.

مسكن قوي لآلام الصداع وخاصة الصداع النصفي الذي لا يزول بسهولة.

يقلل من أمراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي والسعال المزمن.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعالج التهابات الجسم وتحميه من الأمراض المختلفة ويعالج مشاكل الكلى والقلب.

كيفية تحضير مزيج زيت الزيتون والقرنفل

مكونات الخليط:-

6 مسامير من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كوب كبير من الماء الساخن.

كيفية تحضير الخليط وطريقة استخدامه:-