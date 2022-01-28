اعمليها احسن من المحلات.. بسبوسة الشتاء بجوز الهند بطريقة ناجحة ومكونات مظبوطة ومضمونة 100 %

اعمليها احسن من المحلات.. بسبوسة الشتاء بجوز الهند بطريقة ناجحة أحيانًا تواجه الأمهات وربات البيوت عدة مشاكل في طريقة عمل البسبوسة في المنزل ومنها أن طعمها لا يبدو مثل طعم الجاهزة، أو أنها تلتصق بقعر الصينية وعدة مشاكل مختلفة، ومن خلال وصفتنا اليوم لن تواجهي أي مشاكل في تحضير البسبوسة بل وستقومين بتحضير ألذ بسبوسة وأحلى من الجاهزة وأقل تكلفة منها بمكونات بسيطة وخطوات سهلة لن تستغرق منك وقت طويل، ويمكنك تحضيرها لأطفالك بسهولة أو في العزومات العائلية والمناسبات.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوب واحد من السميد الناعم.

ربع كوب كبير من الحليب.

شربات حلو.

ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي.

نصف كوب صغير جوز هند.

ثلاثة أكواب صغيرة من الحليب.

نشا ذرة بمقدار ثلاث ملاعق.

نصف كوب سكر.

رشة فانيلا.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط السميد الناعم مع جوز الهند والشربات واللبن والسمنة البلدي جيدًا حتى يصبحوا متجانسين تمامًا.

قومي بوضع نصف خليط البسبوسة في صينية منفصلة واتركيه جانبًا لوقت استخدامه في الوصفة.

في صينية منفصلة واتركيه جانبًا لوقت استخدامه في الوصفة. وضع النشا في الحليب وقلبيهم جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا بداخل الخليب.

ضعي خليط اللبن والنشا على النار وأضيفي إليه الفانيلا والسكر وقلبيهم على النار حتى يصبح قوام الخليط ثقيل قليلًا.

ضعي الخليط هذا على نصف الخليط الموضوع في الصينية وقومي بوضع النصف الآخر فوقهما بسطح مستوي ومنسق.

أدخل الصينية في الفرن على درجة حرارة هادئة ثم اتركيها حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي اللامع.

اتركيها تبرد وقومي بصب الشربات عليها ثم ابدئي في تقطيعها وتقديمها.

مكونات بسبوسة التمر والقرفة

كوب كبير من السميد النصف ناعم.

زيت نباتي.

معجون التمر.

ماء ساخن.

سكر أبيض.

بيكنج باودر.

حليب بودرة.

للتزيين (قرفة بودر – حليب مكثف).

خطوات التحضير:-