مش هتشتري الجاهز تانى.. بسكويت نواعم الشهير في 5 دقائق فقط حضريه في منزلك لأولادك

مش هتشتري الجاهز تانى.. بسكويت نواعم الشهير في 5 دقائق فقط أخيرًا طريقة عمل بسكويت نواعم الدايب في المنزل، ففي الفترة الأخيرة أصبحنا نبحث عن بسكويت نواعم ولم نجده، ولأنه يعتبر من أشهى أنواع البسكويتات والذي يذوب في الفم بسهولة بدون مضغ حتى، حيث أننا كنا نتفاجئ إذا وجدنا بسكويتة واحدة صحيحة داخل الكيس بدون أن تكون مكسورة، وهو مفيد جدًا للأطفال وخاصة الأطفال التي لم تظهر أسنانها حتى الآن فهو يناسبها تمامًا، ويعتبر من أكثر أنواع البسكويتات فائدة ولذة.

طريقة عمل بسكويت نواعم في المنزل

مكونات البسكويت:-

أربع حبات من البيض كبيرة الحجم.

كيس حلوان.

كوب دقيق أبيض مخول.

كوبان صغيران من اللبن.

نصف كوب من الماء الفاتر.

سكر أبيض مطحون بمقدار كوب واحد.

كيس بيكنج باودر وكيس فانيلا.

خطوات التحضير:-

ضعي الزبدة واللبن والبيض في وعاء واحد ثم ابدئي في خفقه جيدًا سواء بالمضرب الكهربائي أو الخلاط.

بعد ذلك أضيفي الماء إلى الخليط وقلبيه ثم أضيفي السكر واخفقي الخليط مرة أخرى حتى تصبح كل المكونات متجانسة وذائبة جيدًا في بعضها البعض.

ثم أضيفي الفانيلا والبيكنج باودر في ملعقة صغيرة واحدة لكل منهما على الدقيق وقلبيهم ثم أضيفي المزيج إى خليط اللبن والزبدة مرة واحدة.

استمري في تقليب الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه كريمي أشبه بالعجينة ثم اتركي الخليط يرتاح قليلًا لمدة خمسة عشر دقيقة.

باستخدام كيس الحلواني قومي بتشكيل البسكويت وذلك من خلال وضع العجينة كاملة بداخل الكيس وابدئي في التشكيل بالكيس.

أحضري صينية الفرن وقومي بدهنها بالزيت وضعي البسكويت بداخل الصينية وترك مسافة بين كل بسكويتة والأخرى.

بعد أن تنتهي من الكمية المراد تحضيرها قومي بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة نار متوسطة أو هادئة واتركي البسكويت بداخلها حتى عشر دقائق ويصبح ناضجًا.

أخرجي البسكويت من الفرن وضعيه في طبق التقديم بعد أن يبرد وابدئي في تقديمه.

أهم فوائد بسكويت نواعم الدايب