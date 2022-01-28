طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة والخفيفة القطنية بمكوناتها المضبوطة مثل المطاعم

تعد البيتزا الايطالية من أحب و اسرع الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها في المطاعم و المحلات كما تعد من أكثر الوصفات المحببة والمفضلة لدى الشباب والأطفال، لهذا تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي يتم طلبها من المطاعم والمحلات، ولان جميع الأمهات تسعى دائما أن تحضر كافة الوجبات التي يفضلها الأولاد من المنزل لكي تبعدهم عن التناول من الخارج، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة والخفيفة القطنية من المنزل بمكونات المضبوطة.

مقادير عمل عجينة البيتزا

البيتزا لا تحتاج مكونات كثيرة أو غالية الثمن من المؤكد أن جميع مكوناتها متوفرة في جميع المنازل وهي:

٣ أكواب من الدقيق.

معلقة صغيرة من الملح.

3 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

معلقة كبيرة من السكر الأبيض.

كوب من الزبادي.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

معلقة كبيرة مليانة بيكنج بودر.

5 معالق من السميد.

ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

تتساءل كافة الأمهات عن سر تحضير عجينة البيتزا التي تم تحضيرها في المطاعم وسر قوام العجينة الهش و الخفيف ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا بكل أسرارها وهي: