نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة والخفيفة القطنية بمكوناتها المضبوطة مثل المطاعم في المقال التالي
تعد البيتزا الايطالية من أحب و اسرع الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها في المطاعم و المحلات كما تعد من أكثر الوصفات المحببة والمفضلة لدى الشباب والأطفال، لهذا تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي يتم طلبها من المطاعم والمحلات، ولان جميع الأمهات تسعى دائما أن تحضر كافة الوجبات التي يفضلها الأولاد من المنزل لكي تبعدهم عن التناول من الخارج، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة والخفيفة القطنية من المنزل بمكونات المضبوطة.
مقادير عمل عجينة البيتزا
البيتزا لا تحتاج مكونات كثيرة أو غالية الثمن من المؤكد أن جميع مكوناتها متوفرة في جميع المنازل وهي:
- ٣ أكواب من الدقيق.
- معلقة صغيرة من الملح.
- 3 معالق كبيرة من الزيت النباتي.
- معلقة كبيرة من السكر الأبيض.
- كوب من الزبادي.
- معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 3 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- معلقة كبيرة مليانة بيكنج بودر.
- 5 معالق من السميد.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة تحضير عجينة البيتزا
تتساءل كافة الأمهات عن سر تحضير عجينة البيتزا التي تم تحضيرها في المطاعم وسر قوام العجينة الهش و الخفيف ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا بكل أسرارها وهي:
- أولاً نقوم بنخل الدقيق في وعاء كبير ثم نقوم بنخل البيكينج باودر و الخميرة و السكر و الملح.
- نخلط كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت و الخل الأبيض ونخلطهم مع بعضهم في الدقيق حتى يصبح الدقيق كحبات الرمل المبلل.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي ونخلطها مع الدقيق حتى يختفي أثر الزبادي مع الدقيق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القليل من الماء الدافئ على الدقيق.
- نبدأ بعجن عجينة البيتزا مع إضافة القليل من الماء الدافئ إذا احتاجت العجينة حتى تصبح العجينة متماسك.
- نقوم بعجن عجينة البيتزا لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكى تصبح طرية وناعمة.
- ثم نقوم بتوزيع القليل من الزيت في بولة كبيرة ثم نضع العجينة في البولة ونغطي عليها.
- نتركها لمدة ساعة حتى ترتاح.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت و رش القليل من السميد داخل الصينية.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ونفرد كل قسم على حدى.
- هذه الكمية تحضر 2 صينية من البيتزا.
- نفرد العجينة في الصواني ثم نقوم بعمل ثقوب في العجينة لكي لا ترتفع.
- نقوم بتوزيع القليل من صلصة البيتزا على العجينة ثم إضافة الحشو المفضل.
- نسخن الفرن قبل وضع البيتزا بداخله.
- نضع صينية البيتزا في الفرن على درجة حرارة 220 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر الصينية من الأسفل.
- تخرج الصينية من الفرن ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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