أقوي سيرم جبار لتكثيف الرموش وتطويلها بسرعة الصاروخ في 3 أيام نتيجة خيالىة كأنها رموش صناعية

إليكي طريقة تحضير سيروم تطويل وتكثيف الرموش، جمال الوجه يأتي من جمال العينين مهما كانت الملامح كبيرة أو صغيرة، فالعين لها العامل الأكبر في تجميل الوجه، ولا يكتمل جمال العين إلا بالرموش الطوية والكثيفة، وباستخدام السيروم الذي سنقوم بشرحه بالتفصيل وكيفية تحضيره يمكنك الحصول على رموش طويلة وقوية لا تتساقط بسهولة، ويتكون السيروم من مكونات طبيعية فقط بعيدًا عن أي مكونات كيميائية وليس به أي ضرر لا لعيونك ولا لرموشك.

أقوي سيرم جبار لتكثيف الرموش وتطويلها بسرعة الصاروخ

هذه الطريقة باستخدام كريم الفازلين الطبي فيمكنك تحضير الفازلين واتبعي الخطوات التالية:-

قومي بوضع كمية من كريم الفازلين الطبي باستخدام فرشاة ماسكارا قديمة وقومي بدهن رموشك بها ووضعها عليها كما تضعين الماسكارا بدون أن تلامس جفن عينيك.

اتركي السيروم على رموشك ليلة كاملة ويمكنك غسل عينيك بعد ذلك إذا رغبتي في ذلك.

استمري على هذه الوصفة لمدة أسبوعين كاملين وستجدين أن النتائج مذهلة.

خلطة زيت الزيتون وزيت الخروع مع الجلسرين الطبي

خطوات تحضير السيروم :-

قومي بوضع كمية من زيت الزيتون مع الجلسرين وزيت الخروع وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

باستخدام فرشاة ماسكارا قديمة ونيفة قومي بوضعها داخل الخليط وغمسها جيدًا ثم ابدئي في دهن رموشك بها.

ضعي السيروم يوميًا قبل النوم واستمري عليها لمدة شهر أو أقل على حسب طول رموشك أو النتيجة التي حصلتي عليها.

وصفة العسل وزيت اللوز لتكثيف الرموش

خطوات تحضير السيروم:-

ضعي ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في علبة زجاجية صغيرة أو قومي بوضعه في علبة ماسكارا قديمة ويجب أن تكون نظيفة وجافة تمامًا.

ثم قومي بدهن رموشك بالخليط ليلتين متتاليتين وستجدين أن رموشك بدأت تصبح كثيفة وطويلة عن السابق.

وصفة زيت الزيتون للرموش