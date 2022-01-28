نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سحري لشد ترهلات الجلد وجعلها مشدودة ادهني المنطقة ولن تصدقي النتيجة في المقال التالي
يعاني الكثيرون من مشكلة مزعجة ألا وهي تجاعيد الجلد والبشرة التي تحدث نتيجة تقدم العمر والسمنة وقلة شرب الماء التي تجعل الجلد ينكمش لأنه فقد رطوبته مما يجعلهم يبحثون عن منتجات تعمل على شد البشرة والجلد، ولكن مع إرتفاع أسعار تلك المنتجات فيتم البحث عن وصفات طبيعية تعطي البشرة النضارة الكاملة وتعزز الكولاجين للقضاء على التجاعيد والترهلات، وفي هذا المقال سنقوم بعرض وصفات لشد البشرة بطريقة بسيطة.
طريقة عمل كريم لشد الجلد
إن التجاعيد تصيب الجلد خاصةً في مراحل التقدم في العمر فيمكن تطبيق أكثر من طريقة لعمل كريم لشد الترهلات وإعطاء الجلد رطوبة، وذلك بمكونات متوفرة في المنزل وبأقل التكاليف وفي أسرع وقت.
وصفة كريم زيت بذور العنب
يمكنك الإستعانة ببذور العنب في وصفة كريم طبيعي لشد تجاعيد الجلد، والطريقة كالتالي:
المكونات:
- ربع كوب من بذور العنب.
- ربع كوب من السكر الأبيض.
الطريقة:
- في إناء قومي بوضع السكر وبذور العنب، وقومي بخلطهم جيداً.
- قومي بدهن الجلد به برفق لمدة خمس دقائق.
- إغسلي الجلد بماء فاتر.
- إستخدمي ذلك الكريم مرة يومياً للحصول على نتيجة فعالة.
وصفة كريم زيت الجوجوبا وزيت الزيتون
يمكنك عمل وصفة طبيعية سهلة وبسيطة من خلال دمج زيت الجوجوبا مع زيت الزيتون بالطريقة التالية:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من السكر البني.
- ملعقتين كبيرتين من الزبادي.
- ملعقتين من زيت اللوز.
- ملعقتين من زيت الجوجوبا.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل المطحون.
- ملعقة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
الطريقة:
- في إناء ضعي مجموعة الزيوت سوياً، وإخلطيهم جيداً.
- قومي بوضع السكر والزبادي والقرفة والجنزبيل مع الملح، وإخلطي جيداً.
- قومي بوضع كمية من الخليط على جلدك، ودلكي برفق.
- إستمري بالتدليك لمدة خمسة عشر دقيقة.
- إغسلي المنطقة بالماء والصابون.
- كرري الوصفة مرة كل أسبوع لكي تحصلين على بشرة نضرة و مشدودة خالية من التجاعيد والترهلات.
- وصفة كريم البابايا
- تعد وصفة كريم البابايا من أسهل وصفات شد الجلد، والطريقة كالتالي:
- المكونات:
- حبة من ثمرة البابايا الطازجة.
- ملعقتين من اللبن الحليب.
- الطريقة:
- في الخلاط الكهربائي ضعي حبة البابايا ومعها اللبن، وإضربيهم جيداً.
- ضعي الخليط على بشرتك، وإتركيه يجف تماماً.
- إشطفي بشرتك بالماء.
- كرري الوصفة مرتين أسبوعياً، وسوف تنبهرين بالنتيجة.
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