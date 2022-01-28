كريم سحري لشد ترهلات الجلد وجعلها مشدودة ادهني المنطقة ولن تصدقي النتيجة

يعاني الكثيرون من مشكلة مزعجة ألا وهي تجاعيد الجلد والبشرة التي تحدث نتيجة تقدم العمر والسمنة وقلة شرب الماء التي تجعل الجلد ينكمش لأنه فقد رطوبته مما يجعلهم يبحثون عن منتجات تعمل على شد البشرة والجلد، ولكن مع إرتفاع أسعار تلك المنتجات فيتم البحث عن وصفات طبيعية تعطي البشرة النضارة الكاملة وتعزز الكولاجين للقضاء على التجاعيد والترهلات، وفي هذا المقال سنقوم بعرض وصفات لشد البشرة بطريقة بسيطة.

طريقة عمل كريم لشد الجلد

إن التجاعيد تصيب الجلد خاصةً في مراحل التقدم في العمر فيمكن تطبيق أكثر من طريقة لعمل كريم لشد الترهلات وإعطاء الجلد رطوبة، وذلك بمكونات متوفرة في المنزل وبأقل التكاليف وفي أسرع وقت.

وصفة كريم زيت بذور العنب

يمكنك الإستعانة ببذور العنب في وصفة كريم طبيعي لشد تجاعيد الجلد، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ربع كوب من بذور العنب.

ربع كوب من السكر الأبيض.

الطريقة:

في إناء قومي بوضع السكر وبذور العنب، وقومي بخلطهم جيداً.

قومي بدهن الجلد به برفق لمدة خمس دقائق.

إغسلي الجلد بماء فاتر.

إستخدمي ذلك الكريم مرة يومياً للحصول على نتيجة فعالة.

وصفة كريم زيت الجوجوبا وزيت الزيتون

يمكنك عمل وصفة طبيعية سهلة وبسيطة من خلال دمج زيت الجوجوبا مع زيت الزيتون بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقتين من زيت الجوجوبا.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل المطحون.

ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة: