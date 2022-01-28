بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو من السمن البلدي بطعم يجنن احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني

بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو من السمن البلدي، نوع السمنة البلدي الفلاحي من الممكن أن نقوم بتحضيرها في البيت وبأقل المكونات وأبسطها حيث تعتبر وصفة السمن من أهم الوصفات التي تساعد في توفير نوع سمن يعد استعماله صحي وأفضل من المكونات الدهنية الأخرى من أنواع السمن الصناعي، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل السمن البلدي وبأبسط المكونات التي من الممكن أن تعطي أفضل نوع سمن بلدي طبيعي يستعمل في إعطاء مختلف الأطعمة أفضل نكهة مميزة، مع بيان خطوات التحضير للسمن البلدي.

طريقة عمل السمن البلدي بكوب حليب

من الممكن تحضير تلك النوعية المتميزة من أنواع السمن البلدي الطبيعي من خلال مكونات بسيطة وتلك المكونات هي ما سنقوم بطرحه فيما يأتي حيث تعد نوعية السمن الطبيعي من أهم الأنواع من السمن والتي لها العديد من المزايا والتي من أهمها أن هذا النوع الطبيعي يمتاز بكونه محتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة لنمو العظام مع توفر معدن الكالسيوم، ومن الممكن أن يتم التحضير المنزلي للسمن البلدي بالاعتماد على المكونات التالية، أهم المكونات التي من خلالها من الممكن عمل السمنة البلدي في البيت ما نقوم بعرضه من خلال الآتي في النقاط القادمة:

كيلو من مكون القشطة البلدي من الحليب كامل الدهن.

وعاء فارغ.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير لوصفة السمن البلدي

من الممكن أن تتم مختلف خطوات التحضير من خلال الاتباع للآتي من تلك النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بمكون القشطة حيث يتم وضعه في بولة مناسبة من البلاستيك وتفكيكها تماما بأداة مناسبة.

بالمضرب السلك يتم تقليب القشطة تماما وبشكل سريع ومستمر.

نضع مكعبات الثلج وهذا حتى يتم فصل الزبد تماما من السائل للقشطة.

الثلج تواجده يزيد من القدرة على فصل الزبد المستخدم في عمل السمن.

ثم بعد ذلك تتم التسوية للزبد المفصول عن القشطة وهذا ما يكون في الوعاء الملائم مع تهدئة النار لتحويل الزبد بشكل كامل إلى سمن.

مميزات السمن الجيد

السمن الجيد له العديد من المميزات ومن هذه المميزات أن يكون السمن ذو رائحة جيداً ويجب أن يكون خالي من اي روائح اخري أو طعم غريب، يجب أن يكون قوام السمن البلدي ما بين التجميد والسيوله ويجب أيضا أن يكون لونه اصفر ذهبي، من الأفضل أن يتم عمل السمنة البلدي من الزبدة الصافية