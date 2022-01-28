أعملي كريم طبيعي منزلي لتكثيف وملئ الفراغات وعلاج التساقط نهائياً لشعر كثيف كالهنود

يعتبر الشعر المتساقط أزمة كبيرة بالنسبة للفتيات حيث أن الشعر هو الشئ الذي يزين وجه كل إمرأة، فهل يمكن أن تقومي بإستخدام أي نوع كريم عند تساقط شعرك، فالإجابة على هذا السؤال بالطبع لا، وذلك لأن الشعر المتساقط هو شعر مجهد وبعض الكريمات من الممكن أن تقوم بإتلافه أكثر، لذلك قومي بعمل كريم لشعرك المتساقط بمواد طبيعية لتحافظي عليه وتعالجي تساقطه تابعي المقال، وإتبعي الوصفات.

طريقة عمل كريم الشعر المتساقط

تختلف طرق كريمات الشعر على حسب سبب علاجه، والشعر المتساقط له عدة أنواع من الكريمات الطبيعية، وسوف نشير إليك عن بعض هذه الكريمات.

كريم زبدة الشيا للشعر المتساقط

زبدة الشيا من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على علاج الشعر من التساقط إستخدميها في عمل الكريم بالطريقة التالية:

المكونات:

ست ملاعق صغيرة من زبدة الشيا الأصلية.

ملعقة ونصف صغيرة من زيت جوز الهند.

سبع نقاط من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

كبسولة فيتامين E.

ملعقة صغيرة من أي زيت عطري تفضليه.

الطريقة:

إحضري علبة من البلاستيك، وعقميها جيداً.

ضعي بداخلها زبدة الشيا.

أضيفي إليها جل الصبار، وقلبيهم.

ضعي زيت جوز الهند، وزيت الجوجوبا.

قومي بإضافة زيت اللوز، وزيت الزيتون.

قلبي الخليط ثم ضيفي إليهم فيتامين E.

قلبي عليهم الزيت العطري.

ضعي الكريم على شعرك بعد غسله.

إشطفي شعرك بماء دافئ، وكرريه مرتين خلال الأسبوع.

كريم الكركديه للشعر المتساقط

إستخدمي الكركديه المطحون في عمل كريم الشعر، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتين صغيرتين من الكركديه المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

نصف ملعقة من مستخلص الجريب فروت.

ثلاث ملاعق صغيرة زبدة شيا.

نصف ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الصبار.

الطريقة: