سر جمال بشرة اليابانين بماسك معجزة لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة الدهون والبقع الداكنة

من المشاكل التي تواجه ذوات البشرة الدهنية هي ظهور الحبوب والرؤوس السوداء مما تسبب لهم الإحراج، ولذلك يقومون بالبحث عن وصفات طبيعية لعمل ماسك تفتيح وطرد الدهون للحصول على بشرة صافية خالية من الدهون وأكثر نضارة، وذلك لتجديد خلايا البشرة، وفي هذا المقال سنقوم بعرض العديد من الوصفات الطبيعية بطريقة بسيطة وبأقل التكاليف وتعطي نتيجة مبهرة من أول إستخدام مما يجعلك لا تبحثين عن شراء منتجات جاهزة تضر ببشرتك.

ماسك تفتيح وطرد الدهون

البشرة الصافية هي ما تبحث عنه الفتيات والتخلص من دهونها، وتتوافر في الأسواق منتجات تفتيح وطرد للدهون ولكنها غير آمنة على البشرة لذا يقومون بالبحث عن وصفة طبيعية آمنة لا تؤذي الجلد.

ماسك زيت شجرة الشاي ودقيق الشوفان

يمكنك عمل ماسك سريع وله نتيجة مذهلة تظهر في أول إستخدام وبأسهل طريقة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

5 قطرات من زيت شجرة الشاي.

الطريقة:

في إناء قومي بخلط كمية دقيق الشوفان مع زيت شجرة الشاي حتي يمتزجون جيداً.

ضعيه على بشرتك النظيفة بكميات متساوية.

إتركيه من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يجف تماماً.

قومي بتدليك بشرتك بحركات دائرية برفق.

إغسلي بشرتك بصابونة جلسرين.

رطبي بشرتك بالكريم الخاص بك.

كرري الماسك مرتين أسبوعياً لتحصلي على بشرة فاتحة، وخالية من الدهون.

ماسك الكركم والزبادي

يمكنك عمل ماسك بخليط الكركم والزبادي للحصول على بشرة خالية من الدهون، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الكركم.

الطريقة:

في إناء ضعي الزبادي مع عصير الليمون، وقلبي جيداً.

قومي بوضع العسل النحل، وتأكدي من ذوبانه تماماً.

ضعي الكركم بالتدريج، وقومي بخلطه جيداً، وتأكدي من عدم وجود كتل.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة، و وزعيه بالتساوي.

إتركي الماسك خمس دقائق ليجف.

قومي بفركها بحركات دائرية لكي تتخلصي من الماسك.

إغسلي بشرتك جيداً.

كرري الماسك مرتين في الأسبوع لضمان النتيجة الرائعة.

ماسك بياض البيض

يمكن إستخدام بياض البيض في تفتيح البشرة بطريقة بسيطة، والطريقة كالتالي :

المكونات:

عدد بياض بيضة واحدة.

ملعقة من دقيق الذرة.

الطريقة: