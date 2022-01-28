طريقة عمل خلطة السبع بهارات الهندية في المنزل ستعطي الأطعمة نكهة ورائحة جبارة

خلطة السبع بهارات الهندية حيث تعد خلطة السبع بهارات من الخلطات التي نستخدمها كثيرا في المطبخ العربي؛ حيث أنه عبارة عن خليط أكثر من رائع؛ فهو يجعل للطعام مذاق طيب وطعم لذيذ، فعندما يتم إضافته على اللحوم أو الدجاج فهذا الأمر يخلصنا من رائحتهم الكريهة، كما أننا من الممكن أن نستخدمه في طهي الأرز البسمتي، وقد يكون لها فوائد كثيرة مفيدة للجسم، ولكن من الأفضل عدم الإفراط في استخدامها، ومن خلال هذا المقال نتعرف على المكونات وطريقة حفظها وفوائدها.

خلطة السبع بهارات الهندية

مكونات خلطة السبع بهارات

نصف كوب من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الكمون.

نصف كوب من الحبهان.

نصف كوب من الكزبرة الجافة.

ملعقة من صحيح زهرة القرنفل.

حب من جوزة الطيب.

ملعقة من البردقوش.

طريقة تحضير خلطة السبع البهارات

يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع به الفلفل الأسود والبردقوش ثم يتم تقليبهم جيدا.

نضع كلا من الكمون والحبهان والكزبرة وجوزة الطيب والقرنفل على نار هادية، ويتم تقليبهم جيدا حتى تظهر رائحتها.

يرفع الوعاء من على النار ونتركهم قليلا حتى يبرد الخليط، ثم يتم طحنهم بالكبة ونضعهم على الفلفل الأسود.

ثم بعد ذلك يتم تقليبهم جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضهم البعض، ويصبحوا مكون واحد وليس خليط.

نحضر برطمان زجاج ويغسل وينشف جيدا ونحضر قطعة من الشاش بداخلها قبضة من الأرز وتربط ووضعها داخل البرطمان.

بعد ذلك يتم وضع السبع بهارات داخل البرطمان ويغلق جيدا لحين الاستخدام.

ملحوظة وجود ربطة الأرز داخل البرطمان هذا لعدم رطوبة البهارات والحفاظ عليه لمدة سنة او أكثر.

استخدامات البهارات السبعة

نضع البهارات السبعة على كثير من الأطعمة لكي تضيف لهم الطعم المميز والرائحة الطيبة ومن الأطعمة التي نضع فيها البهارات الأرز البخاري واللحوم والكفتة.

يمكنك وضع ملعقة من البهارات السبعة في الماء المغلي الخاص باللحوم والدجاج والسمك لإضافة المذاق والطعم اللذيذ.

يساعد على إبقاء الارز طازجا لمدة طويلة.

تتبيلة الدجاج المشوي

في هذه التتبيلة تستخدم البهارات السبعة مع بصلة متوسطة وحبة واحدة من الطماطم و فلفل رومي، وتخلط المكونات جيدا وتتبل الدجاجة لمدة يوم كامل.

تتبيلة الشاورما

يمكنك من خلال استخدام البهارات السبعة مع كوب من الزبادي وثلاث ملاعق من الخل وربع كوب من الزيت لعمل تتبيلة الشاورما الدجاج أو اللحوم وهذا لإضافة مذاق رائع للحوم.