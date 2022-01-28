بتدفى فى الشتاء.. اسرار الحلبسة (حمص الشام) زي المحلات بالظبط بالطعم الاصلى الرائع بتكات الشيفات

بتدفى فى الشتاء.. اسرار الحلبسة (حمص الشام) ، نقدم إليكم اليوم أسهل طريقة لعمل حمص الشام زي المحلات تماماً، فالبعض يبحث عن طريقة تحضيره في البيت لعدم القدرة على النزول من المنازل بسبب ظروف جائحة كورونا التي جعلت الجميع غير قادر على الذهاب هنا وهناك لتناول الأطعمة والمشروبات التي يفضلها الكثيرين.

مما دفع الأمهات تبحث عن طريقة عمل حمص الشام حتى تقدمه لجميع أفراد الأسرة التي يفضلونه ونحن سوف نقدم لكم أسهل طريقة يمكن الاعتماد عليه في تحضير حمص الشام.

بتدفى فى الشتاء.. اسرار الحلبسة (حمص الشام)

يقدم لكم موقعنا أسهل طريقة لعمل حمص الشام زي المحلات تماماً فعليك بتجربة هذه الوصفة التي تتلخص فيما يلي:

المقادير:

4/1 كوب حمص الشام.

4/1 كوب عصير طماطم.

2/1 ملعقة كمون.

1 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة شطة.

2 فص ثوم.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

في البداية يجب أن يتم نقع الحمص في الماء لمدة 6 ساعات.

ثم يتم وضع حمص الشام في الماء المغلي مع عصير الطماطم.

بعدها يتم إضافة الثوم المفروم ناعم والملح والكمون وقلبيه وانتظري ليغلي.

بعد أن يصل لدرجة عالية من الغليان يتم رفعه من على النار.

بعدها يضاف حمص الشام والشطة والليمون.

يتم سكبه في أكواب التقديم وبالهناء والشفاء.

أسهل طريقة لعمل شطة حمص الشام

شطة حمص الشام أهم الأشياء الذي تعطي له نكهة مميزة جداً وهي أكثر ما تجذب الكثير لتناوله ويتم تحضيرها بكل سهولة بهذه الطريقة:

مقادير عمل شطة حمص الشام:

1 كوب خل.

2 ملعقة كبيرة ملح.

2/1 كيلو فلفل أحمر حار.

4/1 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2/1 كوب زيت زيتون.

طريقة تحضير شطة حمص الشام: