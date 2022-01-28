اخترررراع جهنمي... تنظيف الكرشة بسرعه الصاروخ فقط بمكون سحري مش هيخطر على بالك والنتيجة رهيبة

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تعاني الكثير من السيدات من عدم القدرة على تنظيف الكرشة الخاصة بالحيوانات حتى يتم تناولها، فهي من الوجبات المحببة لدجى الكثير من الأشخاص وقد تحتاج الكثير من السيدات من تنظيفها من اجل تناولها الاستمتاع بمذاقها المميز، ومن أهم هذه الطرق التي تتعلق بعملية تنظيف الكرشة في المنزل هي طريقة استخدام أقراص الاسبرين من أجل القضاء على الأوساخ التي تتواجد فيها بشكل سريع، وهذه الأقراص تعمل على تنظيفها والتخلص من الاتساخات التي تتواجد فيها بالإضافة إلى التخلص من البكتيريا والجراثيم التي تتجمع فيها حتى يتم تناولها بطريقة جيدة والاستفادة من القيمة الغذائية التي تتواجد فيها.
خطوات تنظيف الكرشة باستخدام الأسبرين
سنتحتاج إلى مكونات أساسية تساعدك في إتمام عملية التنظيف هذه على أكمل وجه وتتمكن من التخلص من جميع الأوساخ التي تتواجد فيها بسهولة ويسر، وهذا يتم من خلال تحضير بعض المكونات الأساسية وهي:
- كمية من الماء الساخن المغلي.
- شريط اسبرين كامل.
- وعاء كبير الحجم.
- سكين
طريقة تنظيفها بالمنزل
- يتم تنظيف الكرشة من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي يتم اتباعها من أجل إتمام عملية التنظيف على مستوى عالي ويتم تناول الكرشة بدون أي أضرار.
- فقد يتم غلي كمية من الماء على النار وبهم الأسبرين ومن ثم يتم تركهم لمدة نصف ساعة على الأقل
- وبعدها تخرج ويتم وضعها في وعاء كبير الحجم ويتم جليها بالسكين.
- فهذه الطريقة تساعد في نزول جميع الاتساخات الموجودة عليها بسهولة وتصبح الكرشة نظيفة تماما وخالية من الأوساخ التي تتجمع على مسامها.
- ومن الممكن ان يتم غليها في كمية من الماء الساخن المضاف له شريط ريفو
- ومن ثم يتم العمل على وضعها في الخلاط وتترك حتى تجلي تماما من جميع الأوساخ التي تتواجد فيها.
- وهذا بالإضافة إلى أنها تخلصها من الروائح الكريهة التي تتواجد فيها وتسبب الإزعاج للأشخاص في حالة تناول الكرشة،
- ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة ويتم تناولها بالصلصة.
- ويتم بعد ذلك تقديمها مع كمية من الأرز الأبيض بالهناء والشفاء
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