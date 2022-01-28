ملعقة خميرة لفرد الشعر وتنعيمه في أسبوع واحد فقط بدل ما يكون مكسر وهايش

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عمر شويل - جدة تتمنى الكثير من النساء أسهل الطرق من أجل الحصول على شعر مفرود وأملس، ومن أجل هذا بحثت الكثير منهم عن ملعقة الخميرة لفرد الشعر، حيث أنه هناك حلول كالمكواة أو استخدام كريمات لفرد الشعر وأكثر من ذلك قد تكون حلول فعالة على المدى القصير، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

ملعقة خميرة لفرد الشعر وتنعيمه

معلقة خميرة لفرد الشعر قد يظن البعض أنه شيء غريب وغير حقيقي، وذلك لأن الخميرة من نوع الفطريات التي استخدم لمدة سنوات طويلة في عمل المخبوزات، ولكن في المدة الأخيرة بدأ استعمال الخميرة كواحدة من المكونات الطبيعية التي تعتني بالشعر، وهذا لعدة أسباب أهمها أنها تحتوي على البروتين، والذي يعمل على إعادة الغلاف البروتيني للشعر، والذي يتم إتلافه بواسطة الزمن، ولكن الخميرة تعمل على عودة الشعر الصحي، وفرد تجعده، وهذا مع احتواء الخميرة على فيتامينات ب ود، ومعادن الزنك والحديد، وجميعها عناصر تعمل على تقوية الشعر.

وصفة الخميرة لفرد الشعر

وصفة الخميرة لفرد الشعر سهلة للغاية، وذات فاعلية كبيرة، ويمكنك أن تحصل على كل فوائد الخميرة، وهذا ما يجعل تلك الوصفة واحدة من الوصفات المميزة في وطننا الحبيب، وتتمثل تلك الوصفة في التالي:

مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر

تتمثل مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر في النقاط التالية:

ملعقة كبيرة خميرة فورية. 2

ملعقة كبيرة زبادي.

¼ كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر

تتمثل طريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر في النقاط التالية: