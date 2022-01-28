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عمر شويل - جدة أصنعي الجبنة الرومي في البيت على طريقة المصانع - ثقفني
الجبنة الرومي من أنواع الجبن الشهية واللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، كما أنها من أحد أنواع الجبن الغالية الثمن ومفضلة عند الجميع، وكما تمتلك فوائد صحية عديدة وتحتوي على الكثير من العناصر فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد لجسم الإنسان، وكما أن الجبنة الرومي يتم أستخدمها في تحضير العديد من الوصفات، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجبنه الرومي في البيت بأسهل الطرق واطعم وأفضل من طريقة المصانع وبخطوات بسيطة وسهلة لكل ربات البيوت في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الجبنة الرومي
المكونات:
- كيلو جرام واحد من اللبن كامل الدسم.
- ثمرة واحدة من البطاطس المسلوق والمهروسة.
- ملعقة كبيرة واحدة من الفلفل الاسود حصى.
- ملعقة صغيرة واحدة من ملح الطعام.
- أثنين ملعقة كبيرة من القشطة.
- علبة واحدة من الزبادي.
- ثلث كوب من الماء المثلج.
- شاش للخليط.
طريقة تحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير مناسب للخلط ثم ضعي فيه كيلو جرام واحد من اللبن كامل الدسم ثم ضعي الوعاء على النارحتى يغلي اللبن وبعد ذلك نضيف علبة واحدة من الزبادي للبن ونقلب الخليط جيداً لمدة خمس دقائق حتى يختلط الزبادي مع اللبن تماماً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ملعقة صغيرة واحدة من ملح الطعام وملعقة كبيرة واحدة من الفلفل الأسود حصى على الخليط السابق ونستمر في التقليب جيداً ثم بعد ذلك نضيف ثمرة واحدة من البطاطس المسلوق المهروسة ويضاف إليهم أثنين ملعقة كبيرة من القشطة ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار مصفاة وضعي بداخلها الشاش ثم قومي بسكب خليط اللبن في المصفاة ونترك الخليط في المصفاة لمدة 12 ساعة على الأقل تقريباً وبعد مرور الوقت قومي برفع الخليط من الشاش ونضع في شاش أخر نظيف مع الضغط عليه بثقل ونتركه لمدة 12 ساعة أخر على الأقل.
- الخطوة الرابعة كرري نقل الخليط إلى شاش نظيف بعد تركه لمده 12 ساعة على الأقل إلى أربع مرات حتى يتماسك الخليط وتتكون الجبنة الرومي لديك قومي بالاحتفاظ بالجبنة الرومي في الثلاجة لحين وقت الاستخدام.
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