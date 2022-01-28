أصنعي الجبنة الرومي في البيت على طريقة المصانع

الجبنة ‏الرومي من أنواع الجبن الشهية واللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ‏كما أنها من أحد أنواع الجبن الغالية الثمن ‏ومفضلة عند الجميع، ‏وكما تمتلك فوائد صحية عديدة وتحتوي على الكثير من العناصر فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد لجسم الإنسان، وكما أن الجبنة الرومي يتم أستخدمها ‏في تحضير العديد من الوصفات، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجبنه الرومي في البيت بأسهل الطرق واطعم وأفضل من طريقة المصانع وبخطوات بسيطة وسهلة لكل ربات البيوت في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الجبنة الرومي

المكونات:

كيلو جرام واحد من اللبن كامل الدسم .

ثمرة واحدة من البطاطس المسلوق والمهروسة .

ملعقة كبيرة واحدة من ‏ الفلفل الاسود حصى .

ملعقة صغيرة واحدة من ملح الطعام .

أثنين ملعقة كبيرة من القشطة .

علبة واحدة من الزبادي .

ثلث كوب من الماء المثلج .

شاش للخليط .

طريقة تحضير :