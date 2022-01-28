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عمر شويل - جدة بدون فرن.. الخبز التركي على اصوله اسهل واسرع خبز هش وخفيف بأقل المكونات واسهل الطرق - ثقفني
يالخبز التركي واحد من أهم الوصفات السهلة التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة، فهو يتم تناوله مع الجبن والعسل وهو من أشهر الساندوتشات المختلفة التي يتم تناولها بسهولة ولا تحتاج إلى الخلاط من أجل تحضيرها، وقد يتم طهيه بطريقة بسيطة من خلال بعض المكونات التي يتم وضعها على بعض من اجل الحصول على الخبز الموجود في الأسواق التركية ولكن في المنزل بسهولة ويسر، فهو من المخبوزات الطرية للغاية والتي تتمتع بالمذاق الجيد ويتم تحضيرها بسهولة ويسر في المنزل.
بدون فرن.. الخبز التركي على اصوله اسهل واسرع خبز هش وخفيف
- يتم تحضير الخبز التركي بطريقة سريعة في غضون خمسة عشر دقيقة فقط، وهذا ما يجعله على قائمة المخبوزات المختلفة التي
- يتم تحضيرها بدلا من شرائها، وهذه المكونات هي:
- كمية من الدقيق.
- كوب ماء دافئ.
- كوب زبادي طبيعي خالي من السكر.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- السكر ملعقة صغيرة.
- ملعقة من الخميرة يتم اذابتها في كمية من الماء.
طريقة التحضير
- من أجل تحضير الخبز التركي في المنزل يتم تحضير كل المكونات التي قمنا بتحضيرها
- والتي تتمثل في الدقيق والماء والسكر والزبادي والخميرة
- ومن ثم وضعهم في العجان مع بعضهم البعض، ويتم اتباع هذه الخطوات للحصول على الخبز التركي:
- يتم وضع كمية من الدقيق على سطح المطبخ ومن ثم وضع قطعة من العجين
- بعدما يتم خلطه على السطح ويتم فردها جيدا حتى تصبح مثل عجينة البيتزا
- ثم يتم تغطيتها بقطعة من القماش وتترك لمدة ربع ساعة على الأقل،
- ثم يتم وضعها في مقلاه ساخنة حتى تنضج تماما وتتحمر من الجوانب.
ويتم التقليب من الجوانب حتى تنضج من الناحيتين
- ومن ثم يتم تقديمها مع العسل والجبنة وغيرها من الأكلات المختلفة التي يتم تناولها على وجبة الإفطار.
- كما انه من الممكن أن يتم تقديمه مع الأكلات المشوية سواء السمك أو الدجاج أو الكفتة
وهذا الخبز يتميز بأنه طري وجميل المذاق للغاية ويتم تحضيره في غضون نصف ساعة على الأقل.
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