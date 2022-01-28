بدون فرن.. الخبز التركي على اصوله اسهل واسرع خبز هش وخفيف بأقل المكونات واسهل الطرق

يالخبز التركي واحد من أهم الوصفات السهلة التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة، فهو يتم تناوله مع الجبن والعسل وهو من أشهر الساندوتشات المختلفة التي يتم تناولها بسهولة ولا تحتاج إلى الخلاط من أجل تحضيرها، وقد يتم طهيه بطريقة بسيطة من خلال بعض المكونات التي يتم وضعها على بعض من اجل الحصول على الخبز الموجود في الأسواق التركية ولكن في المنزل بسهولة ويسر، فهو من المخبوزات الطرية للغاية والتي تتمتع بالمذاق الجيد ويتم تحضيرها بسهولة ويسر في المنزل.

بدون فرن.. الخبز التركي على اصوله اسهل واسرع خبز هش وخفيف

يتم تحضير الخبز التركي بطريقة سريعة في غضون خمسة عشر دقيقة فقط، وهذا ما يجعله على قائمة المخبوزات المختلفة التي

يتم تحضيرها بدلا من شرائها، وهذه المكونات هي:

كمية من الدقيق.

كوب ماء دافئ.

كوب زبادي طبيعي خالي من السكر.

ملعقة من الملح صغيرة.

السكر ملعقة صغيرة.

ملعقة من الخميرة يتم اذابتها في كمية من الماء.

طريقة التحضير