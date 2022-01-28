نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضرى كفتة البطاطس بالفراخ الاقتصادية فى البيت لأطفالك في المقال التالي
كفتة البطاطس بالفراخ تتميز بطعمها اللذيذ وشكلها الشهى غير أنها تصنع بمكونات اقتصادية وموجودة فى كل منزل وبسيطة وتتميز أيضاً بسرعة تحضيرها وايضاً كفتة البطاطس بالفراخ تحتوى على عناصر مفيدة للجسم لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من النشويات والبروتينات التى تعمل على بناء الجسم وتساعد كفتة البطاطس بالفراخ على تسهيل عملية الهضم وتحمى الجسم من الإصابة بالروماتيزم عن طريقة طهيها يمكن تحضيرها فى الفرن ويمكن أن تكون مقرمشة ويمكن إضافة جبنة متزاريلا أو لا حسب الرغبة فكفتة البطاطس بالفراخ محببة لدى الجميع وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها فى المنزل مثل المطاعم إليكم الطريقة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كفتة البطاطس بالفراخ
المكونات:
- 2 صدور فراخ مسلوقة.
- ثلاث ثمرات من البطاطس كبيرة .
- ثمرة واحدة من الجزر ونقوم ببشرة.
- بيضتان.
- ثلاث ملاعق من زيت زيتون.
- بقدونس.
- مقدار من الكزبرة.
- ملح.
- بقسماط.
- طين أبيض منخول.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار سكين ونبدأ بتقطيع صدور الفراخ إلى أجزاء صغيرة فى الحجم.
- نقوم بوضع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون فى طاسة على الماء ومن ثم نقوم بوضع ثمرة الجزر المبشور عليه ونقلبها جيداً حتى يتغير لون الجزر.
- نقوم بإضافة صدور الفراخ إلى الطاسة ومن ثم نضيف البقدونس والكزبرة وكل منهم يكون مفروم ونضيف أيضاً الملح وبقية البهارات بعد ذلك نقوم بتقليبهم مرة ثانية حتى تنضج جميع المكونات مع بعضها ويتغير لونها.
- نقوم بسلق وهرس ثلاث حبات من البطاطس ونتركهم جانباً.
- بعد أن نتأكد أن جميع المكونات أصبحت ناضجة نقوم برفعها من على الماء وإضافتها إلى البطاطس المهروسة ونضيف إليهم الجبن ونقوم بتقليب الخليط جيداً حتى يصبح خليط متجانس.
- نقوم بتحويل الخليط إلى كرات كبيرة أو صغيرة حسب الرغبة ونقوم بوضعها فى الثلاجة لبعض الوقت.
- نقوم بإخراجها من الثلاجة بعد أن تبرد ونقوم بوضعها فى الدقيق ومن ثم البيض ومن ثم البقسماط ثم ندخلها إلى الثلاجة مرة ثانية.
- بعد أن تبرد قليلا نقوم بإخراجها وقلبها فى زيت ساخن ونقلبها على كلا الجانبين ونقوم بإخراجها بعد أن يكون لونها ذهبى ونضعها على طبق التقديم.
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