حضرى كفتة البطاطس بالفراخ الاقتصادية فى البيت لأطفالك

كفتة البطاطس بالفراخ تتميز بطعمها اللذيذ وشكلها الشهى غير أنها تصنع بمكونات اقتصادية وموجودة فى كل منزل وبسيطة وتتميز أيضاً بسرعة تحضيرها وايضاً كفتة البطاطس بالفراخ تحتوى على عناصر مفيدة للجسم لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من النشويات والبروتينات التى تعمل على بناء الجسم وتساعد كفتة البطاطس بالفراخ على تسهيل عملية الهضم وتحمى الجسم من الإصابة بالروماتيزم عن طريقة طهيها يمكن تحضيرها فى الفرن ويمكن أن تكون مقرمشة ويمكن إضافة جبنة متزاريلا أو لا حسب الرغبة فكفتة البطاطس بالفراخ محببة لدى الجميع وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها فى المنزل مثل المطاعم إليكم الطريقة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كفتة البطاطس بالفراخ

المكونات:

2 صدور فراخ مسلوقة.

ثلاث ثمرات من البطاطس كبيرة .

ثمرة واحدة من الجزر ونقوم ببشرة.

بيضتان.

ثلاث ملاعق من زيت زيتون.

بقدونس.

مقدار من الكزبرة.

ملح.

بقسماط.

طين أبيض منخول.

طريقة التحضير: