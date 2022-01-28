طريقة الفطائر التركية بعجينة هشة وطرية كالقطن

أن التنوع في إعداد الطعام، يجعل من الطهى تجربة ممتعة، لذلك فأن تجربة وجبات جديدة من مطابخ عالمية هو أحد أفضل الاختيارات للتنوع في الأفكار، ومن أفضل الوجبات التي يمكن تجربتها من المطبخ التركي، هي الفطائر التركية، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنوضح لكى أفضل طريقة لإعداد الفطائر التركية بمذاق رائع.

في البداية قومي بتحضير العجين ، من خلال إحضار وعاء عميق وضعي به كوب من الحليب الدافئ، ثم يوضع عليه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر، قومي بتقليب جميع المكونات، ثم قومي بتغطية الوعاء واتركى الخميرة لدة 10 دقائق.

بعد ذلك قومي بوضع ربع كوب من الزيت، ثم ضعي 2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات، ثم ضعي رشة من الملح.

اخلطي جميع المكونات السابقة جيداً، ثم قومي بعجن العجينة لعدة دقائق حتى تصبح متماسكة.

في وعاء نظيف ضعى رشة من الزيت، وضعي به العجين، ثم قومي بتغطية الوعاء جيداً وأحفظيه في مكان مظلم ودافئ، لمدة ساعة.

وفى ذلك الوقت قومي بتجهيز الحشو المطلوب للفطائر، ففي طاسة على النار ضعيف ملعقة من الزيت، ثم ضعى قطع البصل المبشور، وضعي عليه 2 فص من الثوم المهروس.

قومي بتقليب البصل حتى يذبل، بعدها قومي بإضافة قطع الدجاج وضعي عليها شرائح الفلفل والجزر المبشور والتوابل.

قومي بتغطية الوعاء، واتركيه على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك قومي بتقسيم العجين إلى نصفين متساويين، وقومي بفرد كل نصف على سطح مستوي.

ث قومي بإحضار صينية بحجم مناسب، وأدهينها بملعقة من الزيت أو الزبدة، وضعي بها النصف الأول من العجين، ثم ضعى الحشو الذى تم إعداده، وضيفي إليه قطع الجبن الموتزرلا المبشورة.

ثم ضعى النصف الثاني من العجين، وضعي عليه شرائح الموتزرلا وحبة البركة والسمسم.