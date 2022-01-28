نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير مربي الفراولة بمذاق ونكهات رائعة لذيذة في المقال التالي
المربى من الوجبات التي تختلف مذاقها عن الوجبات الأخرى حيث تعتبر مضاف إليها السكر مما يجعلها تبدو حلوى مميزة بالنسبة للكثير من الأشخاص كما أنها وجبه مفضلة لدي الأطفال دون أيّ إضافة حيث يتناولها الأطفال والكبار بالخبز أو كما هي بالملعقة فهي تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية اللازمة، ويعتقد البعض أن مد الجسم بالسعرات الحرارية من الأمور الضارة خاصة لأصحاب السمنة ولكن على الرغم من أن السعرات الحرارية تساعد في زيادة الجسم إلا أن الجسم يحتاج قدر معين من السعرات الحرارية حتى يتمتع بالنشاط والقوة ويستطيع ممارسة أنشطة الحياة اليومية لذلك لابد من تناول المربى أو أيّ من الحلويات الأخرى بقدر معين يومياً وللتعرف على طريقة تحضير المربى الفراولة في المنزل يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.
طريقة تحضير مربى الفراولة في المنزل
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو جرام من الفراولة الطازجة.
- ثلاث أكواب من السكر الأبيض الناعم.
- قطرات من عصير الليمون الحامض.
طريقة التحضير:
- اولاً نقوم بغسل الفراولة ووضعها في كمية من الماء عميقة وإزالة منها الثمرة الخضراء ونقعها في الماء بحيث يتم تنظيفها بشكل عميق، بعد ذلك يتم تقطيع الفراولة إلي قطع صغيرة حتى يسهل نضج المربي.
- ثانياً نقوم بتحضير محضر الطعام “الخلاط الكهربائي” ثم توضع قطع الفراولة بعد غسلها وإضافة باقي المكونات من السكر وقطرات من عصير الليمون.
- ثالثاً نقوم بتشغيل محضر الطعام على سرعة هادئة ثم نرفع سرعة الخلاط تدريجياً حتى تنفرم المكونات جيداً.
- بعد ذلك نقوم بسكب خليط الفراولة بعد فرمه جيداً في إناء مناسب لحجم الفراولة ووضعه على نار هادئة ونتركه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة مع التقليب المستمر.
- بعد أن يصبح خليط المربي ثقيل نوعاً ما هذا دليل على نضج المربي نتركها بعض الوقت حتى تبرد وبعد ذلك نقوم بتحضير عبوة من البلاستيك أو الزجاج فارغة نظيفة.
- نسكب مكون المربى بعد تحضيرها في العبوات ووضعها في الثلاجة حتى تبرد وبعد ذلك يتم تقديمها في مختلف الأوقات وحفظها لأسابيع طويلة وتناولها في أيّ وقت بالخبز أو كما هي والتمتع بمذاق ونكهة الفراولة.
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