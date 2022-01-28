طريقة تحضير مربي الفراولة بمذاق ونكهات رائعة لذيذة

المربى من الوجبات التي تختلف مذاقها عن الوجبات الأخرى حيث تعتبر مضاف إليها السكر مما يجعلها تبدو حلوى مميزة بالنسبة للكثير من الأشخاص كما أنها وجبه مفضلة لدي الأطفال دون أيّ إضافة حيث يتناولها الأطفال والكبار بالخبز أو كما هي بالملعقة فهي تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية اللازمة، ويعتقد البعض أن مد الجسم بالسعرات الحرارية من الأمور الضارة خاصة لأصحاب السمنة ولكن على الرغم من أن السعرات الحرارية تساعد في زيادة الجسم إلا أن الجسم يحتاج قدر معين من السعرات الحرارية حتى يتمتع بالنشاط والقوة ويستطيع ممارسة أنشطة الحياة اليومية لذلك لابد من تناول المربى أو أيّ من الحلويات الأخرى بقدر معين يومياً وللتعرف على طريقة تحضير المربى الفراولة في المنزل يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير مربى الفراولة في المنزل

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من الفراولة الطازجة.

ثلاث أكواب من السكر الأبيض الناعم.

قطرات من عصير الليمون الحامض.

طريقة التحضير: