خبز التورتيلا على أصوله رقيق وطري بأسهل طريقة مش هتتشري الجاهز تانى حضريه في دقائق

يمكنك الآن تحضير جميع أنواع الأطعمة التي تفضلينها والساندويتشات بعد معرفة طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل، فمن خلال التورتيلا يمكنك عمل الشاورما السوري والكريب بجميع أنواعه وكذلك الساندويتشات بالحشوات المختلفة، ويعتبر خبز التورتيلًا أساسًا خبز مكسيكي ولكنه اشتهر في وطننا العربي ومتجمعنا الشرقي بعد انتشار الشاورما السوري في البلاد والتي أصبحت ملجئنا عند الشعور بالجوع ومنذ انتشار السوريين في جميع البلاد، وطريقة تحضيرها أفضل وألذ من التورتيلا الجاهز.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

مكونات الطريقة:-

كمية من الدقيق الأبيض الناعم.

نصف ملعقة من الخميرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من الفلفل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من السكر البوجرة.

ربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ماء فاترز

ثلاث ملاعق دقيق أبيض.

خطوات التحضير:-

قومي بإضافة كل من الخميرة والسكر مع الماء في إناء مناسب لخلطهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك أضيفي ملعقة زيت الزيتون إلى الخليط وقلبيهم ثم قومي بتغطية الخليط بورق القصدير لحوالي عشر دقائق حتى تلاحظي ظهور فقاعات على الورق.

أحضري وعاء آخر وقومي بخلط الدقيق مع الفلفل الأبيض وملح الطعام وقومي بحفر حفرة في الخليط من المنتصف.

صبي الخليط الأول في الحفرة وقلبيهم جيدًا بالملعقة المعدنية أو الخشبية واعجني الخليط جيدًا بيديك.

استمري في عجن الخليط حتى يتحول إلى عجينة ناعمة ومتماسكة قليلًا.

في وعاء آخر قومي برش كمية من الدقيق وضعي العجينة بداخله وغطيها بورق من النايلون واتركيها تختمر وترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك قومي برش كمية من الدقيق على العجينة واعجنيها مرة أخرى ثم قومي بعملها على شكل اسطواني .

قطعي العجينة على هيئة أقراص دائرية وباستخدام النشابة قومي بفرد كل قطعة حتى تصبح رفيعة تمامًا.

ضعي كمية من زيت الزيتون داخل المقلاة وقومي بوضع كل عجينة دائرية واتركيها حتى تنضج وقلبيها على جميع الجوانب.

كرري الطريقة مع كل القطع حتى تنتهي من تحضير خبز التورتيلا.

الفرق بين خبز الصاج والتورتيلا

يعتبر الخبز السوري والذي يسمى بخبز الصاج هو نفس خبز التورتيلا باختلاف أن خبز الصاج لا يتم تحضيره بالخميرة على عكس خبز التورتيلا المكسيكي.