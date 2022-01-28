ضاع عمرنا بنعمله غلط.. طريقة تقوير محشي الكوسا بسرعه رهيبة بدون مقوار وبدون تعب ولا مجهود هتعملى اكبر كمية

إليكي طريقة تقوير الكوسة بدون مقوار، فالمحشي من الأكلات التي نتناولها باستمرار ونقوم بتحضيرها في المنزل وخاصة عند العزومات الكبيرة والمناسبات، وأحيانًا تعاني ربة المنزل أو الأشخاص التي تقوم بتحضير المحشي وتقويره من خرق اصبع الكوسة بالمقوار ويخرج من الناحية الأخرى، وهذا يعرّض الأرز إلى التساقط من المحشي وخاصة بعد طهيه بعد أن ينضج الأرز وتكبر الحبة، ولكن طريقتنا اليوم ستساعدك في تقويره بدون أي ضرر ملحوظ للكوسة سواء قبل أو بعض التسوية.

طريقة تقوير الكوسة بدون مقوار باستخدام السكينة

باستخدام سكينة السفرة الحادة التي توضع على السفرة لتقطيع الأطعمة بها عند تناولها قومي بتقوير الكوسة بها برفق.

قومي بقطع رأس الكوسة أولًا ثم قومي بإدخال السكين داخل الكوسة بالقرب من القشرة الخارجية ولكن برفق حتى لا تقطعيها.

استمري في فرك قلب الكوسة حتى تنظفي الإصبع بالكامل من بواقي القلب وابدئي في حشو الكوسة وتحضيرها.

طريقة التقوير من خلال وسيلة التطرية

تعتبر طريقة التطرية أحد أسهل طرق تقوير الكوسة بدون الحاجة إلى استخدام المقوار وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قومي بإحضار الكوسة المراد تحضيرها محشي وقومي بفركها على سطح خشبي أو معدني واضغطي عليها بقوة.

استمري في الضغط عليها حتى يصبح قلبها من الداخل ليّن ويمكن أن يزول بسهولة بدون أي عناء وبدون سكين أو مقوار.

ويمكنك تنظيف قلب الكوسة بملعقة معدنية ثم ابدئي في حشوها بالأرز أو باللحم وتجهيزها.

بواسطة قطاعة التفاح وطريقة عملها