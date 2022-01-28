حضري خبز الزبادي السريع الهش بدون فرن في المنزل

يعتبر ‏خبز الزبادي من المخبوزات السهلة السريعة التي لا تأخذ وقت ولا مجهود، ‏وكما يتعدد تناول خبز الزبادي في جميع الوجبات أو يستخدم للسندوتشات ‏أو يستخدم مع المشروبات الساخنة مع كوب من الشاي أو كوب من اللبن ‏وكما أن خبز زبادي له مذاق رائع ويتميز بفوائد غذائية عالية لصحة الجهاز الهضمي ويمتلك خبز الزبادي مصدر جيداً للألياف الغذائية‏، وحيث أن الزبادي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ومن أفضل المصادر الغذائية للكالسيوم ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل خبز الزبادي الهش على الصاج بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل خبز الزبادي الهش

المكونات:

أثنين ونص كوب من الدقيق الأبيض .

كوب من الزبادي .

كوب من الماء الدافئ .

ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة كبيرة من الزيت .

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .

نصف ‬ ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :