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عمر شويل - جدة حضري خبز الزبادي السريع الهش بدون فرن في المنزل - ثقفني
يعتبر خبز الزبادي من المخبوزات السهلة السريعة التي لا تأخذ وقت ولا مجهود، وكما يتعدد تناول خبز الزبادي في جميع الوجبات أو يستخدم للسندوتشات أو يستخدم مع المشروبات الساخنة مع كوب من الشاي أو كوب من اللبن وكما أن خبز زبادي له مذاق رائع ويتميز بفوائد غذائية عالية لصحة الجهاز الهضمي ويمتلك خبز الزبادي مصدر جيداً للألياف الغذائية، وحيث أن الزبادي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ومن أفضل المصادر الغذائية للكالسيوم وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل خبز الزبادي الهش على الصاج بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل خبز الزبادي الهش
المكونات:
- أثنين ونص كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبادي.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق وضعي في أثنين ونصف كوب من الدقيق الأبيض ونصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام ويضاف إليه ملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ثم يقلب الخليط جيداً مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية قومي بوضع كوب من الزبادي على الخليط السابق وقلبي جيداً ثم ضعي كوب من الماء الدافئ ويخلط جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك يضاف إليه ملعقة كبيرة من الزيت ثم يعجن الخليط حتى يصبح لدينا عجينة لينة وناعمة متجانسة مع بعضها البعض ثم قومي بتغطية الوعاء واتركي الوعاء في مكان دافئ حتى يختمر.
- الخطوة الثالثة بعد ذلك قومي بإخراج العجينة وقومي بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية ثم تفرد كل كورة على سطح مرشوش بالدقيق ثم كرري هذه الخطوة في كل كرة من العجينة المتبقية.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ثم ضعي فيه الخبز حتى يظهر الفقاعات وبعد ذلك قلبي الخبز على الوجه الأخر حتى يأخذ الخبز اللون الذهبي ثم كرري هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجين.
- وبعد ذلك أصبح خبز الزبادي جاهزاً للتقديم إلى أفراد الأسرة ويمكن حشوة الخبز بالعديد من الحشوات المختلفة أو يمكن تناوله بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي أو اللبن.
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