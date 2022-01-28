نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة الاصلية بربع كيلو سمسم فقط في المقال التالي
طريقة عمل الطحينة، الطحينة من الأطباق الجانبية المميزة والتي تعطي للطعام مذاق مميز ورائع، خصوصًا عند تقديمها بجانب أطباق المشاوي أو الرنجة والأسماك، ولكن قد تجد بعض ربات المنازل أن الطحينة التجارية التي تباع بالمحلات غير مناسبة سواء لعدم جودة طعها أو لارتفاع أسعارها بصورة بالغ فيها، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي كيف يمكن إعداد الطحينة في المنزل بمذاق رائع وبمكونات سهلة ومتوفرة وبتكلفة أقل كَثِيرًا من شرائها جاهزة.
طريقة عمل الطحينة
المكونات
مكونات الطحينة الأصلية سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل طبخ بسعر مناسب للجميع، فكل ما سوف تحتاجين إليه هو المكونات التالية:
- ربع كيلو من السمسم الأبيض.
- ربع كيلو من السمسم المحمص.
- كوب من الزيت.
طريقة عمل الطحينة
في البداية قومي بتحضير المكونات الثلاثة السابقة لأعداد الطحينة.
- بعد ذلك قومي بإحضار وعاء عميق، وقومي بوضع ربع كيلو من السمسم الأبيض، وربع كيلو من السمسم المحمص به، وأخلطهم جيداً.
- بعدها قومي بوضع خليط السمسم في المطحنة، حتى يصبح مطحون تمامًا مثل البودرة.
- ثم قومي بوضع نصف كوب من الزيت في الخلاط، وقومي بتشغيل الخلاط لعدة دقائق حتى يتغير لون الزيت وقوامه.
- بعد ذلك ضعي مطحون السمسم على الزيت بالخلاط، وقومي بتشغيل الخلاط، حتى يتجانس الزيت مع السمسم.
- وفي أثناء الخلط قومي بإضافة الكمية المتبقية من الزيت بالتدريج.
- استمري في خلط المكونات حتى تصلى إلى القوام المناسب للطحينة.
- وبذلك تكوني قد حصلتا على طحينة مضبوطة وبمذاق مميز وبتكلفة بسيطة.
- فبعد ذلك قومي بإفراغ الطحينة في برطمانات نظيفة، وتحفظ في جو مناسب لتستخدم في إعداد الكثير من الوجبات والسلطات.
- فيمكن إعداد طبق إضافي من سلطة الطحينة، عن طريق إضافة 3 ملاعق كبيرة من الطحينة التي تم أعداها ويضاف إليها 2 فص ثوم مهروس، وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ولعقة صغيرة شطة، وعصير ليمونة.
- تخلط جميع المكونات السابقة معاً، ويمكن تخفيف قوام الطحينة بالماء الفاتر، حتى يصبح قوامها مناسب.
- وتقدم باردة بجانب أطباق الدجاج أو اللحوم أو الأسماك المشوية.
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