طريقة عمل الطحينة الاصلية بربع كيلو سمسم فقط

طريقة عمل الطحينة، الطحينة من الأطباق الجانبية المميزة والتي تعطي للطعام مذاق مميز ورائع، خصوصًا عند تقديمها بجانب أطباق المشاوي أو الرنجة والأسماك، ولكن قد تجد بعض ربات المنازل أن الطحينة التجارية التي تباع بالمحلات غير مناسبة سواء لعدم جودة طعها أو لارتفاع أسعارها بصورة بالغ فيها، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي كيف يمكن إعداد الطحينة في المنزل بمذاق رائع وبمكونات سهلة ومتوفرة وبتكلفة أقل كَثِيرًا من شرائها جاهزة.

طريقة عمل الطحينة

المكونات

مكونات الطحينة الأصلية سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل طبخ بسعر مناسب للجميع، فكل ما سوف تحتاجين إليه هو المكونات التالية:

ربع كيلو من السمسم الأبيض.

ربع كيلو من السمسم المحمص.

كوب من الزيت.

طريقة عمل الطحينة

في البداية قومي بتحضير المكونات الثلاثة السابقة لأعداد الطحينة.