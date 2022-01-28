“النتيجة هتسعدك”.. خلطة لتوريد الشفايف في ثلاث أيام مضمونة ومجربة وآمنة

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عمر شويل - جدة تُعاني الكثير من السيدات من مشكلة تصبغات الشفاه واسمرارها مما يتسبب في إزعاجها وترغب في التخلص من تلك الاسمرار، حيث تلجأ بعض السيدات لشراء المنتجات التي تُساهم في تفتيح الشفايف ولكن قد تتسبب في ضرر بعد مرور وقت من الاستعمال، لذا ننصحك باستخدام الوصفات الطبيعية تلاشيًا لأي أضرار، لذا سوف نوضح لكم خلطة لتوريد الشفايف في ثلاث أيام.

خلطة لتوريد الشفايف في ثلاث أيام

تسعى الكثير م السيدات في الحصول على وصفة طبيعية وآمنة على الشفاة للتخلص من التصبغات التي تتسبب في أسمرارها، ولكي تتمكن من التخلص من الاسمرار وتوريد الشفاه لابد من استخدام الرمان نظرًا لقدرته الفعالة والقوية على توريد الشفاه، لذا اتباع ما يلي:

يتم وضع كمية من عصير الرمان ثم نضيف إليه الحليب البارد.

نخلط المزيج جيدًا ثم نوزعه على الشفاه وندلكها لمدة خمس دقائق.

نغسل الشفايف بالماء الفاتر ونكرر عمل الوصفة السابقة مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة مذهلة.

خلطة لتوريد الشفايف بالجلسرين والعسل

تُعتبر وصفة الجلسرين مع العسل من أبرز الوصفات التي يُمكن القيام بها للتخلص من تصبغات الشفاه التي يتعرض لها الكثيرين، لذا لابد من اتبع ما يلي للحصول على شفاه ورديه:

يتم مزج ملعقة من عصير الليمون، مع العسل جيدًا.

نضيف بعد ذلك الجلسرين ويتم مزجهم بشكل جيد.

نوزع المزيج على الشفاه ويترك حتى يجف تمامًا.

نكرر عمل الوصفة السابقة لكي نحصل على نتيجة جيدة.

خلطة لتوريد الشفاه بالحليب

تعتبر تلك الوصفة من أبرز الوصفات التي تعمل على القضاء على تصبغات الشفاه، ولكي تتمكن من الحصول على نتيجة جيدة، لذا اتبع ما يلي:

يتم مزج عصير الطماطم مع الحليب السائل.

نستمر في المزج ونوزعه على الشفاه.

يترك على الشفاه ثم يتم غسلها بالماء الفاتر جيدًا.

تكرر خلطة مرة يوميًا للحصول على شفاه ورديه.

خلطة لتوريد الشفاة بالفراولة

يُمكنك أيضًا استخدام الفراولة لكي تحصلين على شفاه ورديه عن طريق الآتي:

يتم عصر كمية من الفراولة ونوزع العصير على الشفاه.

يترك العصير حتى يجف تمامًا ثم يتم غسل الشفايف بالماء الفاتر.

الجدير بالذكر بأن الكثير من الأطباء ينصح بزيارة المراكز الطبية المختصة في حال ما إذا كانت السيدة تعاني من أي مشاكل في البشرة أو الوجه، وذلك حتى تتمكن من أن تحصل على استشارات طبية موثوقة تخص حالتها الطبية وذلك قبل البدء في عمل أي مسكات أو علاجات للبشرة والشعر بشكل عام، حيث في بعض الأحيان قد تصلح طريقة مع سيدة وتفشل مع سيدة أخرى بسبب اختلافات كثيرة.

خلطة جديدة لتوريد الشفايف مضمونة

ينصح الكثيرون بأن يستخدم الليمون في تلك الخطة، وذلك لكونه يملك خصائص تجعله قادر على المساعدة في تفتيح البشرة وتوريد الشفايف بسبب احتواءه على فيتامين ج الذي يساعد على التفتيح والتوريد بشكل غير مسبوق.

ولتوريد الشفايف طبيعيًا من خلطة الليمون، يجب عليكي سيدتي استخدام هذه الخطوات: