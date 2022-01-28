مضمونة 100% ومجربة.. تنعيم الشعر الخشن فى 10 دقائق واستمتعي بشعر حريري ومفرود بدون سيشوار أو مكواة

تنعيم الشعر الخشن فى 10 دقائق، الشعر من المظهر الجمالي للمرأة لذا تهتم به كثيراً من النساء، باستخدام المواد الطبيعية التي تحتوي على العديد من الوظائف المفيدة جداً للشعر، بالإضافة إلى مدى أهمية الزيوت والمواد الطبيعية على فروة الرأس، فوائد عديدة الزيوت الطبيعية والترطيب والتنعيم وتطويل الشعر تساعد الزيوت الطبيعية على انطلاق الشعر ولمعان وقوة وزيادة نمو الشعر.

تنعيم الشعر الخشن فى 10 دقائق

قومي بوضع مقادير متساوية من زيت الزيتون مع زبدة الشيا في حمام ماء دافئ.

بعد ذلك نقوم بوضع الزيت الدافئ على الشعر حتى فترة.

نستخدم بعد ذلك فوطة دافئة ونقوم بوضعها على الشعر.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء فقط

قومي بعد ذلك بلف الشعر دوامة حتى يجف تماماً.

تنعيم الشعر الخشن للابد

نقوم بمزج زيت اللوز بمقدار 2 معلقة وزيت الزيتون بمقدار 2 ملعقة وزيت الجوجوبا بمقدار 2 ملعقة وزيت جوز الهند بمقدار 2 معلقة ونضعهم في إناء مع الخلط الجيد للزيوت الطبيعية مع بعض.

بعد ذلك نقوم بتسخين الزيوت الطبيعية مع بعض حتى تصبح دافئة.

ثم نقوم بوضع الزيوت الطبيعية على الرأس وندهن الشعر جيداً من فروة الرأس حتى الأطراف.

بعد ذلك نترك مزيج الزيوت حتى نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

خلطة زيت جوز الهند وأوراق الكاري لتنعيم الشعر الخشن

نقوم بوضع أوراق الكاري على النار مع زيت جوز الهند حتى الغليان لمدة 3 دقائق.

نترك الخليط حتى يبرد.

ثم نقوم باستخدام الخلطة لدهن الشعر جيداً ونقوم بوضع فوطة على الشعر للتغطية.

بعد ذلك نترك الخليط على الشعر حتى 10 دقائق ونقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

تنعيم الشعر الخشن الأفريقي

قومي بوضع الجيلاتين في كوب ماء دافئ.

بعد ذلك قومي باستخدام زيت الياسمين وخل التفاح وإضافته إلى الجيلاتين.

ثم بعد ذلك يوضع الخليط على الشعر لمدة 10 دقائق.

قومي بعد ذلك بغسل الشعر بالماء والشامبو.

في الختام نكون وضحنا تنعيم الشعر الخشن في 10 دقائق، واستخدام الزيوت الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر الخشن وترطيبه وتجعل الشعرى لين ومفرود، بالإضافة إلى مدى أهمية الزيوت الطبيعية للشعر وفروة الرأس أيضا، يعد الشعر المظهر الجمالي للمرأة لذا يجب الاهتمام بالشعر بالزيوت الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية.